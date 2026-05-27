Trener PSG nie ma wątpliwości. Padły słowa o Arsenalu

20:33, 27. maja 2026
Luka Pawlik
Luis Enrique przed finałem Ligi Mistrzów porównał Paris Saint-Germain i Arsenal. Hiszpan wskazał podobieństwa między zespołami, podkreślając ich siłę w różnych elementach gry.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique ocenił rywala. Przed finałem padły zaskakujące słowa

Luis Enrique zabrał głos na temat finału Ligi Mistrzów, w którym PSG zmierzy się z Arsenalem. Spotkanie odbędzie się 30 maja na Puskas Arenie w Budapeszcie. Szkoleniowiec ekipy z Ligue 1 odniósł się do stylu gry obu drużyn i wskazał, że różnice między nimi nie są tak duże, jak mogłoby się wydawać.

– Nie sądzę, żeby te dwie drużyny były skrajnie różne. Arsenal to drużyna zbudowana na obraz i podobieństwo Mikela Artety. Wyraźnie czerpał inspirację z ideologii Pepa Guardioli, opartej na piłce nożnej opartej na posiadaniu piłki. Zespół demonstruje bardzo waleczną naturę. To właśnie w tym tkwi siła Mikela – mówił Luis Enrique cytowany przez Uefa.com.

– Arsenal to najlepsza defensywna drużyna w Europie i tak jest od kilku lat. To imponujące połączenie. Zespół nie opiera się tylko na jednym zawodniku. Strzelają mnóstwo goli ze stałych fragmentów gry i łączą dwie cechy: solidną obronę i wysoką skuteczność – zaznaczył Hiszpan.

Szkoleniowiec odniósł się także do ofensywy rywali. – Niektórzy mogą powiedzieć, że Arsenal nie strzela goli drużynowych, ale czy to ma znaczenie? Zapytaj dowolnego kibica Arsenalu, a jestem pewien, że będzie zachwycony. Drużyna wygrała Premier League i gratuluję im. Zasłużyli na zwycięstwo od samego początku, ponieważ mieli fantastyczny sezon. Byli bardzo blisko wygrania wszystkich rozgrywek, w których grali – mówił Luis Enrique.

Finał rozgrywek odbędzie się w sobotę o godzinie 18:00. Według ekspertów większe szanse na sukces ma PSG.

