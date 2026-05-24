Górnik Zabrze zagra o Ligę Mistrzów. Oto potencjalni rywale

10:34, 24. maja 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  TVP Sport

Górnik Zabrze zagra o awans do Ligi Mistrzów. Eliminację rozpoczną od 2. rundy. Już na start czeka ich trudny rywal. Jak podaje TVP Sport, podopieczni Michala Gasparika zmierzą się z Fenerbahce lub Sturm Graz.

Piłkarze Górnika Zabrze

Górnik Zabrze zanotował najlepszy sezon w historii klubu w XXI w. Podopieczni Michala Gasparika sięgnęli po triumf w Pucharze Polski, a także zostali wicemistrzem PKO BP Ekstraklasy. Już samo zwycięstwo krajowego pucharu gwarantowało im grę co najmniej w el. Ligi Europy. Fakt, że skończyli rozgrywki w TOP2 ligi oznacza, że przystąpią do eliminacji Ligi Mistrzów.

Droga do fazy ligowej elitarnych rozgrywek nie będzie prosta. Trójkolorowi rozpoczną zmagania od 2. rundy i nie będą rozstawieni w losowaniu. W ścieżce ligowej mogą więc trafić na dużo lepszego przeciwnika. TVP Sport poinformowało o potencjalnych rywalach.

Wygląda na to, że rywalem Górnika Zabrze w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów będzie wicemistrz Austrii lub wicemistrz Turcji. Gasparik i spółka mogą trafić na Sturm Graz albo Fenerbahce. Obie drużyny będą trudne do przejścia, ale na papierze łatwiejszy wydaje się Sturm.

Eliminacje Ligi Mistrzów rozpoczną się w lipcu. Start 2. rundy zaplanowano na 21-22 lipca, a mecze rewanżowe odbędą się tydzień później 28-29 lipca. Ekstraklasę w europejskich pucharach reprezentować będą także: Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i GKS Katowice. Kolejorz podobnie jak Górnik powalczy o Ligę Mistrzów. Duma Podlasia zagra o Ligę Europy, a reszta o Ligę Konferencji.

