DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Joao Neves celem Florentino Perez. Real Madryt dokona transferowej bomby?

Real Madryt aktywnie będzie pracował na rynku transferowym podczas najbliższego okienka. Królewscy mają za sobą rozczarowujący sezon, więc skład ma zostać wzmocniony. Tymczasem „El Partidazo de Cope” zdradza, że Florentino Perez upatrzył już sobie wymarzonego zawodnika. Prezydent Los Blancos chciałby nawiązać współpracę z Joao Nevesem z Paris Saint-Germain.

Wspomniane źródło zaznacza, że Real Madryt już jest zainteresowany portugalskim pomocnikiem. Transfer będzie jednak niezwykle trudny do zrealizowania. Zawodnik odgrywa kluczową rolę u Luisa Enrique, więc paryżanie nie będą chcieli rozstawać się ze swoją gwiazdę. Mistrzów Francji do zaakceptowania oferty mogą przekonać wyłącznie kosmiczne pieniądze.

Joao Neves wykonał ogromny postęp od momentu dołączenia do Paris Saint-Germain wykonał gigantyczny postęp. Dziś reprezentant Portugalii jest jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji na świecie. Obecnie nie znamy wyceny PSG. Możemy być pewni, że mistrzowie Francji nie ułatwią zadania Realowi Madryt i zażyczą sobie ceny, która będzie nie do przeskoczenia.

W sobotę Joao Neves zagra w finale Ligi Mistrzów. Dotychczas Portugalczyk rozegrał w tym sezonie37 spotkań w koszulce Paris Saint-Germain. Udało mu się siedmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.