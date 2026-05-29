Raków Częstochowa ogłosił nazwisko trenera na sezon 2026/27!

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Dawid Kroczek poprowadzi Raków w kolejnym sezonie

Raków Częstochowa ma za sobą przeciętny sezon 2025/26. Medaliki miały walczyć nie tylko o najwyższe cele w PKO Ekstraklasie, ale i w Pucharze Polski oraz Lidze Konferencji Europy. Wydawało się, że wszystkie te cele są możliwe, ale zimą, po zmianie na ławce szkoleniowej zespół przeszedł spory kryzys. Zakończył się on zwolnieniem Łukasza Tomczyka, którego zastąpił Dawid Kroczek.

Szkoleniowiec przejął zespól tymczasowo, ale dzięki dobrym wynikom będzie miał okazję kontynuować pracę pod Jasną Górą. Raków Częstochowa poinformował bowiem właśnie, że Kroczek podpisał kontrakt do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Klub przekazał także, że kształt sztabu szkoleniowego zostanie podany w kolejnych komunikatach.

Dawid Kroczek prowadził zespół Medalików w czterech spotkaniach minionego sezonu, notując w nich średnią 2,25 pkt./mecz. To oznacza, że Raków pod jego wodzą wygrał trzykrotnie, a raz zremisował. To przełożyło się na 4. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. 37-letni szkoleniowiec w przeszłości prowadził m.in. Cracovię oraz Resovię Rzeszów. Do Rakowa przychodził jako asystent w sztabie Marka Papszuna, a następnie pracował w dziale skautingu klubu.

Zobacz także: Zaskakujący zwrot w sprawie Nsame? Może opuścić Legię, ale zostać w Polsce! [NASZ NEWS]