Z kim zagrają polskie kluby w kwalifikacjach Ligi Europy?

W 3. rundzie eliminacji Ligi Europy mamy trzy polskie zespoły; Górnika Zabrze, Lecha Poznań oraz Jagiellonię Białystok. Wszystkie te ekipy znają już swoich rywali, a szczególnie trudne zadanie zdaje się mieć ekipa Trójkolorowych.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech, Górnik i Jagiellonia znają swoich rywali

Z całą pewnością nie tak miała wyglądać ta część eliminacji do europejskich pucharów. Wszystko przez fakt, że w środowy wieczór Lech Poznań przegrał z zespołem Aarhus przed własną publicznością i roztrwonił przewagę z pierwszego starcia. Tym samym Kolejorz odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów, a to zostało powszechnie okrzyknięte największą kompromitacją od lat.

Podobnie sprawa ma się z Górnikiem Zabrze, który jednak z góry skazywany był na porażkę, a mimo wszystko zaprezentował się z bardzo dobrej strony w rywalizacji z Fenerbahce Stambuł. Pierwszy mecz Trójkolorowi przegrali 0:1, ale w rewanżu było już 1:1, co dało nadzieję do samego końca na doprowadzenie do dogrywki. Niemniej Zabrzanie, wspólnie z piłkarzami Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok, która już wcześniej poznała swojego przeciwnika, zagrają teraz w 3. rundzie kwalifikacji Ligi Europy.

Przeciwnicy tutaj siłą rzeczy są mniej atrakcyjni, niż w Lidze Mistrzów, ale nadal to mocne marki. Polskie kluby znają już swoich rywali oraz terminy meczów. Lech Poznań zmierzy się bowiem z KI Klaksvik. Pierwsze starcie z zespołem z Wysp Owczych zaplanowano na 6 sierpnia. Z kolei Górnik będzie musiał udać się na Węgry, gdzie zmierzy się z ekipą Ferencvarosu.

Lech Poznań – KI Klaksvik (6 sierpnia 2026), KI Klaksvik – Lech Poznań(13 sierpnia 2026)

Ferencvaros – Górnik Zabrze (6 sierpnia 2026), Górnik Zabrze – Ferencvaros (13 sierpnia 2026)

Jagiellonia Białystok – Rangers (6 sierpnia 2026), Rangers – Jagiellonia Białystok (13 sierpnia 2026)

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