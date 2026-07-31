Calhanoglu coraz bliżej odejścia z Interu. Tam może zagrać

Hakan Calhanoglu ponownie znalazł się w centrum transferowych spekulacji. Według doniesień z Turcji pomocnik Interu Mediolan jest jednym z głównych celów Fenerbahce i nie wyklucza przenosin do Stambułu.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Fenerbahce rozpoczęło działania ws. Calhanoglu

Hakan Calhanoglu jest priorytetowym celem Fenerbahce. Jak informuje turecki „Fotomac”, przedstawiciele klubu wykonali już pierwsze kroki, aby przekonać reprezentanta Turcji do zmiany barw. Podczas wizyty w Italii członka zarządu Fenerbahce Cihana Kamer doszło do kontaktów z otoczeniem piłkarza Interu.

Według tych informacji Calhanoglu pozytywnie podchodzi do możliwości powrotu do ojczyzny i byłby skłonny założyć koszulkę Fenerbahce. Tureckie media przypominają również, że zawodnik prowadził wcześniej rozmowy z Hakanem Safim, który ubiegał się o stanowisko prezesa klubu. Mimo zmiany władz nazwisko pomocnika nadal znajduje się wysoko na liście życzeń.

Fenerbahce postrzega Calhanoglu jako piłkarza, który może znacząco podnieść poziom drużyny. Dodatkowym argumentem ma być nowy regulamin ligi tureckiej, który od przyszłego sezonu wprowadzi limit 10+4 zagranicznych zawodników. Z tego powodu kluby Super Lig chcą wzmacniać swoje kadry czołowymi tureckimi piłkarzami.

Według doniesień z Turcji konkretne działania transferowe mogą rozpocząć się po 11 sierpnia, gdy Fenerbahce rozegra rewanż w eliminacjach Ligi Mistrzów ze Sturmem Graz. Inter wycenia Calhanoglu na 25-30 milionów euro. Pomocnik ma ważny kontrakt do 2027 roku, a jego obecne wynagrodzenie wynosi sześć milionów euro netto za sezon.