Młody gracz Rakowa imponuje. Kroczek: zaliczył bardzo dynamiczny przeskok

"Myślę, że ten występ należy oceniać pozytywnie, to jest zawodnik, który zaliczył bardzo dynamiczny przeskok" - przyznał Dawid Kroczek na temat Jerzego Napieraja po meczu z Vallettą na konferencji prasowej cytowany przez "NaWylot".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Kroczek docenia młodego gracza Rakowa

Raków Częstochowa jest już pewny swojego awansu do kolejnej fazy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Piłkarzom spod Jasnej Góry udało się pewnie wygrać na Malcie i zniwelować jakiekolwiek znaki zapytania z pierwszej rywalizacji. Teraz czeka ich jednak znacznie trudniejszy, choć wciąż nie jakoś piekielnie mocny rywal. Niemniej poza samym awansem i dobrą grą, kibice mogą mieć jeszcze jeden powód do zadowolenia.

Mowa bowiem o 21-letnim Jerzym Napieraju, który w czwartkowej rywalizacji zanotował 90 minut i zebrał bardzo dobre opinie. Środkowy obrońca do tej pory na koncie ma tylko dwa mecze w pierwszym zespole Rakowa, a wcześniej reprezentował barwy Skry Częstochowa. Kilka ciepłych słów pod jego adresem skierował także Dawid Kroczek.

– Myślę, że ten występ należy oceniać pozytywnie, to jest zawodnik, który zaliczył bardzo dynamiczny przeskok, teraz wdraża się i radzi sobie coraz lepiej. Mamy grupę młodych piłkarzy, którzy dają dobre sygnały i będą dostawali szansę, aby móc rozwijać się w warunkach bardziej meczowych, natomiast to też będzie element rywalizacji w ciągu całego tygodnia – przyznał Dawid Kroczek na konferencji prasowej po meczu, cytowany przez serwis „NaWylot.tv”.

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