Legia szuka nowego obrońcy? Papszun zabrał głos

07:27, 31. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Wojciech Piela, Weszło

Legia Warszawa szuka nowego środkowego obrońcy. Marek Papszun, cytowany przez Wojciecha Pielę z "Weszło", przyznaje jednak, że stara się budować na tym, co już ma.

Marek Papszun
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Nowy środkowy obrońca trafi do Legii?

Legia Warszawa po zwycięstwie w pierwszej kolejce nad Pogonią Szczecin w dobrych nastrojach może przystąpić do pierwszego domowego starcia. Będzie nim rywalizacja z KGHM Zagłębie Lubin, czyli zespołem, który także wygrał swoje inauguracyjne starcie. Wszystko więc zapowiada, że czeka nas wyrównana walka o ligowe punkty.

Niemniej dla kibiców równie istotne jest to, co dzieje się w kadrze zespołu. Nadal bowiem konieczne są wzmocnienia na kilku pozycjach i zdaje się, że tę potrzebę widzą także włodarze. Według informacji, które wczoraj przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, Legia rozgląda się na rynku za nowym środkowym obrońcą. Do tych informacji odniósł się Marek Papszun, który przyznał, że niezależnie od wszystkiego i dalszych transferowych losów, stara się budować na tym, co już ma do swojej dyspozycji.

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– Musimy budować na zawodnikach, których mamy. Jeszcze do niedawna Rafał Augustyniak grał w środku pomocy, a Reca na skrzydle. Staram się budować kadrę z piłkarzy, których mam, i wycisnąć maksimum – powiedział szkoleniowiec Legii Warszawa, cytowany przez Wojciecha Pielę z „Weszło”.

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