Górnik Zabrze nie miał szczęścia. Z nimi zagrają w 3. rundzie el. Ligi Europy

07:44, 30. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Górnik Zabrze dzielnie walczył, ale nie dał rady wyeliminować Fenerbahce. Wicemistrz Polski zagra zatem w el. Ligi Europy. W 3. rundzie ich rywalem będzie wygrany pary Twente - Ferencvarosz.

Górnik Zabrze
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Górnik Zabrze

Twente lub Ferencvarosz rywalem Górnika Zabrze w 3. rundzie el. LE

Górnik Zabrze tydzień temu był tylko minimalnie słabszy od Fenerbahce, przegrywając na wyjeździe (0:1). Przed rewanżem wszystko było możliwe. Atmosfera na stadionie dopisała, ale wynik niestety nie był korzystny. Wicemistrz Polski walczył i może być dumny ze swojego występu. Natomiast remis (1:1) sprawił, że podopieczni Michala Gasparika spadli do rozgrywek Ligi Europy.

Na rywala w 3. rundzie el. Ligi Europy będą musieli jeszcze poczekać. Wiemy jednak, że będzie nim ktoś z pary Twente – Ferencvarosz. Obie drużyny rywalizują w 3. rundzie el. Ligi Europy, a na Górnik Zabrze trafi wygrany dwumeczu holendersko-węgierskiego.

Po pierwszym spotkaniu bliżej awansu jest drużyna z Węgier. Ferencvarosz pokonał Twente (2:1), co zostało uznane za niespodziankę. Jeśli w rewanżu co najmniej zremisują, zagrają z Górnikiem Zabrze o awans do 4. rundy kwalifikacji. Pierwszy mecz Trójkolorowych w Lidze Europy odbędzie się 6 sierpnia, a rewanż tydzień później 13 sierpnia.

Warto dodać, że w 3. rundzie el. Ligi Europy przygodę z europejskimi pucharami rozpocznie także ostatni z polskich pucharowiczów. Jagiellonia Białystok zagra dwumecz ze szkockim gigantem – Rangers FC.

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