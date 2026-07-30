Lech Poznań zagra w Lidze Europy. Oto rywal w 3. rundzie eliminacji

Lech Poznań miał przed rewanżem z Aarhus zaliczkę trzech bramek, ale nie dowiózł zwycięstwa w dwumeczu. Zamiast radości była historyczna kompromitacja. Efekt? Odpadnięcie z Ligi Mistrzów. Kolejorz zagra w Lidze Europy. Wiadomo, kto będzie jego rywalem.

Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech Poznań – Klaksvik w 3. rundzie el. Ligi Europy

Wysokie zwycięstwo, trzy bramki zaliczki i rewanż przed własną publicznością – tak wyglądała sytuacja Lecha Poznań po pierwszym meczu z Aarhus w 2. rundzie el. Ligi Mistrzów. Scenariusza, w którym Kolejorz odpada z elitarnych rozgrywek, nikt nawet nie brał pod uwagę. A jednak stało się coś, co nie miało prawa się wydarzyć. Mistrz Polski się skompromitował i poległ u siebie z Duńczykami.

Odpadnięcie z Ligi Mistrzów oznacza, że Lech Poznań spadł do el. Ligi Europy. Wiadomo już, z kim podopieczni Nielsa Frederiksena zmierzą się w 3. rundzie eliminacji. Ich rywalem będzie KI Klaksvik z Wysp Owczych. Tamtejszy mistrz również odpadł z Ligi Mistrzów. W dwumeczu przegrali z Żalgirisem Kowno (0:1). Najbliższe mecze w europejskich pucharach zostaną rozegrane 6 i 13 sierpnia.

W najbliższy poniedziałek Lech Poznań pozna potencjalnego rywala w 4. rundzie el. Ligi Europy. Po kompromitacji z Aarhus niczego jednak nie można być pewnym. W przypadku kolejnej porażki w dwumeczu spadną do rozgrywek Ligi Konferencji.

KI Klaksvik to 22-krotny mistrz Wysp Owczych oraz 7-krotny zdobywca krajowego pucharu. W europejskich pucharach z wyjątkiem jednego sezonu nigdy nie przebrnęli eliminacji. Historyczna okazała się kampania 2023/2024, gdy udało im się awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji. Warto dodać, że polskie kluby nigdy nie grały przeciwko nim w eliminacjach.