Górnik Zabrze poznał rywala w eliminacjach do Ligi Europy. Wicemistrzowie Polski już wiedzą, z kim zagrają w 3. rundzie.

Tomasz Karczewski/ Alamy Na zdjęciu: Erik Janza

Górnik wybierze się na Węgry

Druga ekipa poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy rozpoczęła walkę o awans do europejskich pucharów od drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Pierwszą przeszkodą ekipy Michala Gasparika było Fenerbahce SK. Górnik Zabrze był skazywany na wysoką porażkę, ale ostatecznie przegrał tylko 1:2

Zabrzanie pożegnali się z marzeniami o LM, jednak nie zakończyli gry w pucharach. Wicemistrzowie Polski „spadli” do Ligi Europy i czekali na rywala. Miał nim być lepszy z pary FC Twente (Holandia) – Ferencvaros (Węgry).

Pierwsze starcie zakończyło się remisem zwycięstwem Fradich 2:1, a w rewanżu padł remis 2:2. To oznacza, że Górnik już w przyszłym tygodniu zmierzy się z ekipą ze stolicy Węgier.

Pierwsze mecze 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji zaplanowano na 6 sierpnia, natomiast spotkania rewanżowe odbędą się tydzień później, czyli 13 sierpnia.