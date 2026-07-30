Górnik już wie, z kim zagra o LE. Trudny rywal

23:05, 30. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Górnik Zabrze poznał rywala w eliminacjach do Ligi Europy. Wicemistrzowie Polski już wiedzą, z kim zagrają w 3. rundzie.

Erik Janza
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Tomasz Karczewski/ Alamy Na zdjęciu: Erik Janza

Górnik wybierze się na Węgry

Druga ekipa poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy rozpoczęła walkę o awans do europejskich pucharów od drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Pierwszą przeszkodą ekipy Michala Gasparika było Fenerbahce SK. Górnik Zabrze był skazywany na wysoką porażkę, ale ostatecznie przegrał tylko 1:2

Zabrzanie pożegnali się z marzeniami o LM, jednak nie zakończyli gry w pucharach. Wicemistrzowie Polski „spadli” do Ligi Europy i czekali na rywala. Miał nim być lepszy z pary FC Twente (Holandia) – Ferencvaros (Węgry).

Pierwsze starcie zakończyło się remisem zwycięstwem Fradich 2:1, a w rewanżu padł remis 2:2. To oznacza, że Górnik już w przyszłym tygodniu zmierzy się z ekipą ze stolicy Węgier.

Pierwsze mecze 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji zaplanowano na 6 sierpnia, natomiast spotkania rewanżowe odbędą się tydzień później, czyli 13 sierpnia.

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