Ferran Torres na celowniku klubu Premier League. Tego lata wydali już krocie

08:10, 31. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  TEAMtalk

Ferran Torres nawet tego lata może odejść z Barcelony. Do listy zainteresowanych klubów dołączył Tottenham. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "TEAMtalk".

Ferran Torres
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DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres na radarze Tottenhamu

Barcelona tego lata stara się nie tylko pozyskać nowego napastnika, ale i utrzymać swoją kadrę. W ostatnim czasie łączeni z odejściem z klubu są dwaj piłkarze. Mowa o Julesie Kounde oraz Ferranie Torresie. Ten drugi szczególnie mocno, gdyż zainteresowany jego pozyskaniem ma być chociażby zespół PSG. Okazuje się, że nie tylko i teraz otwiera się przed nim możliwość powrotu do Premier League.

Według informacji, które przekazał serwis „TEAMtalk”, Ferran Torres znalazł się na liście życzeń Tottenhamu. Spurs omówili już sytuację Hiszpana z przedstawicielami zawodnika i wiedzą, że kluczowa będzie decyzja gwiazdora ws. podpisania nowego kontraktu z Dumą Katalonii. Jednocześnie trzeba konkurować ze wspomnianym PSG oraz Atletico Madryt.

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Ferran Torres w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył 21 goli oraz zanotował trzy asysty. W sumie na koncie 26-letniego reprezentanta Hiszpanii jest ponad 200 gier dla Dumy Katalonii. W tym czasie 65 razy trafiał do siatki rywali. W przeszłości napastnik grał także w barwach Manchesteru City. Obecnie serwis „Transfermarkt” wycenia go na 55 milionów euro. Aktualna umowa z Barcą wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

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