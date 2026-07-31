Milan chce gwiazdę Bayeru Leverkusen. O transfer będzie ciężko

Milan ponownie zainteresował się Ibrahimem Mazą, którego obserwował jeszcze podczas jego gry w Herthcie Berlin. Powrót do rozmów nie będzie jednak łatwy, ponieważ Bayer Leverkusen wysoko wycenia reprezentanta Algierii.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Milan szuka nowego ofensywnego pomocnika

Milan pracuje nad pozyskaniem nowego ofensywnego pomocnika. Po tym, jak nie udało się sprowadzić Karetsasa, który trafił do Borussii Dortmund, klub analizuje kolejne kandydatury. Wśród nich znajdują się między innymi Soule, Nwaneri oraz Ibrahim Maza, którego Rossoneri obserwują już od dłuższego czasu.

Maza był blisko Milanu jeszcze jako piłkarz Herthy Berlin. Ostatecznie wyścig o jego podpis wygrał Bayer Leverkusen, który zapłacił około 12 milionów euro plus bonusy. Reprezentant Algierii ma za sobą bardzo udany pierwszy sezon w nowym klubie. Rozegrał 44 spotkania, zdobył pięć bramek i zanotował sześć asyst.

Według „Calciomercato” w ostatnich godzinach doszło do rozmów przedstawicieli Milanu z reprezentantem agencji Stellar, która zajmuje się także możliwym transferem Rafaela Leao do Fenerbahce. Celem spotkania było sprawdzenie, czy istnieje szansa na rozpoczęcie negocjacji z Bayerem Leverkusen w sprawie Mazy.

Problemem pozostają jednak oczekiwania niemieckiego klubu. Nowy trener Bayeru Carlos Martinez Novell uważa Algierczyka za ważny element zespołu i chce na niego stawiać w nadchodzącym sezonie. Z tego powodu Bayer wycenia zawodnika na ponad 40 milionów euro. Strony mają ponownie skontaktować się w najbliższych dniach, aby ocenić, czy ewentualny transfer ma szanse dojść do skutku.