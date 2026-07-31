Real Madryt dopiął kolejny wielki ruch. To nazwisko warto zapamiętać

07:16, 31. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Real Madryt

Real Madryt potwierdził transfer Carlosa Espiego. Hiszpański napastnik związał się z klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2031 roku i rozpoczyna nowy etap kariery.

Carlos Espi
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Carlos Espi

Real Madryt postawił na przyszłość

Real Madryt oficjalnie ogłosił zakontraktowanie Carlosa Espiego, który przenosi się do stolicy Hiszpanii z Levante. Informację o finalizacji transferu przekazało biuro prasowe klubu, potwierdzając podpisanie przez zawodnika umowy obowiązującej do końca czerwca 2031 roku. To kolejny ruch Królewskich, którzy konsekwentnie inwestują w młodych piłkarzy z ogromnym potencjałem.

21-latek przez ostatnie sezony rozwijał się w barwach ekipy z Estadio Ciudad de Valencia, gdzie zwrócił na siebie uwagę skutecznością i dojrzałością w grze. W pierwszym zespole rozegrał 66 spotkań, zdobywając 20 bramek. Regularne występy oraz rosnąca forma sprawiły, że znalazł się na radarze największych klubów w Hiszpanii.

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Szczególnie udane były dla niego rozgrywki 2025/26. To właśnie po tym sezonie otrzymał wyróżnienie dla najlepszego piłkarza La Liga do lat 23, potwierdzając opinię jednego z najbardziej utalentowanych młodych napastników w kraju. Jego rozwój nie umknął również selekcjonerom reprezentacji Hiszpanii, w której występował w zespołach U-19 i U-20.

Według informacji przekazanych przez klub z Madrytu, Carlos Espi będzie zawodnikiem Realu przez najbliższe pięć lat. Przed młodym snajperem ogromne wyzwanie, ale również szansa, aby w jednym z największych klubów świata zrobić kolejny krok w swojej karierze i powalczyć o miejsce wśród gwiazd pierwszej drużyny.

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