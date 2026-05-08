Wielki sezon hiszpańskich trenerów. Szansa na cztery europejskie puchary

Hiszpańska myśl szkoleniowa w tym sezonie przeżywa prawdziwy rozkwit. Trenerzy z tego kraju mają szansę na aż cztery europejskie trofea, w tym trzy w futbolu mężczyzn.

ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Luis Enrique

Hiszpania dominuje w Europie

Już w poprzedni weekend poznaliśmy skład finału Ligi Mistrzów kobiet. 23 maja na Ullevaal Stadion w Oslo zmierzą się FC Barcelona i OL Lyonnes. Blaugranę prowadzi Hiszpan Pere Romeu, natomiast trenerem Lwic jest Jonatan Giráldez, jego rodak.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w decydującym meczu Ligi Mistrzów mężczyzn. Paris Saint-Germain prowadzi Luis Enrique, natomiast opiekunem Arsenalu jest Mikel Arteta. Który z hiszpańskich szkoleniowców sięgnie po najważniejsze trofeum klubowe? O tym przekonamy się 30 maja na Puskas Arena w Budapeszcie.

Si quieres que las cosas te vayan bien, pon un entrenador español en tu vida 👨‍🏫 pic.twitter.com/4WEftfTxAQ — MARCA (@marca) May 7, 2026

W finałach Ligi Europy i Ligi Konferencji także nie brakuje przedstawicieli hiszpańskiej myśl szkoleniowej. 20 maja na Besiktas Park Aston Villa, za której wyniki odpowiada Unai Emery, zmierzy się z Freiburgiem. Natomiast tydzień później Rayo Vallecano pod wodzą Inigo Pereza powalczy z Crystal Palace na Red Bull Arena w Lipsku.