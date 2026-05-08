Wielki sezon hiszpańskich trenerów. Szansa na cztery europejskie puchary

Hiszpania dominuje w Europie
Już w poprzedni weekend poznaliśmy skład finału Ligi Mistrzów kobiet. 23 maja na Ullevaal Stadion w Oslo zmierzą się FC Barcelona i OL Lyonnes. Blaugranę prowadzi Hiszpan Pere Romeu, natomiast trenerem Lwic jest Jonatan Giráldez, jego rodak.
Z podobną sytuacją mamy do czynienia w decydującym meczu Ligi Mistrzów mężczyzn. Paris Saint-Germain prowadzi Luis Enrique, natomiast opiekunem Arsenalu jest Mikel Arteta. Który z hiszpańskich szkoleniowców sięgnie po najważniejsze trofeum klubowe? O tym przekonamy się 30 maja na Puskas Arena w Budapeszcie.
W finałach Ligi Europy i Ligi Konferencji także nie brakuje przedstawicieli hiszpańskiej myśl szkoleniowej. 20 maja na Besiktas Park Aston Villa, za której wyniki odpowiada Unai Emery, zmierzy się z Freiburgiem. Natomiast tydzień później Rayo Vallecano pod wodzą Inigo Pereza powalczy z Crystal Palace na Red Bull Arena w Lipsku.