Jan Bednarek zdecydowanie utrudnił FC Porto walkę o awans do półfinału Ligi Europy. Już w 9. minucie reprezentant Polski obejrzał bezpośrednią czerwoną kartkę.

Na zdjęciu: Nottingham Forest - FC Porto

Bednarek nie trafił w piłkę. Sędzia musiał tak zareagować

W pierwszym meczu FC Porto zremisowało 1:1 z Nottingham Forest. To oznaczało, że obie ekipy, przynajmniej w teorii, mają takie same szanse na awans do półfinału Ligi Europy. Jednak już w 5. minucie Smoki zdecydowanie utrudniły sobie zadanie. A konkretnie zrobił to Jan Bednarek.

Reprezentant Polski w walce o piłkę brutalnie zaatakował Chrisa Wooda. Gwiazdor gospodarzy długo nie podnosił się z boiska, jednak sędzia Danny Makkelie nie pokazał obrońcy Porto nawet żołtej kartki. Dopiero po analizie VAR holenderski arbiter zmienił swoją decyzję i wyrzucił 30-latka z boiska.

Nagranie wideo nie pozostawiało złudzeń. Bednarek nie trafił w piłkę – korki defensora gości zatrzymały się na kolanie Nowozelandczyka. Cztery minuty po tym, jak Bednarek zszedł do szatni, Nottingham objęło prowadzenie. Morgan Gibbs-White skorzystał z podania Neco Williamsa i pokonał Diogo Costę.

W 16. minucie Wood został zmieniony przez Igora Jesusa. Gwiazdor Forest po ataku Bednarka jednak nie był w stanie kontynuować gry.