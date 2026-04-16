Jeden Polak gra dalej. Znamy pary półfinałów LE

23:13, 16. kwietnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Liga Europy zamknęła fazę ćwierćfinałów. Za nami rewanżowe starcia na tym etapie rozgrywek. Poznaliśmy pary półfinałowe LE.

Aston Villa - Bologna FC
IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Aston Villa - Bologna FC

Liga Europy: Skorupski, Bednarek i Kiwior odpadają

Celta Vigo nie zdołała odwrócić losów rywalizacji i to Freiburg awansował do półfinału Ligi Europy. W jedynym spotkaniu, który rozpoczął się już o 18:45, triumfowali goście z Niemiec. Ekipa z Bundesligi wygrała 3:1 na wyjeździe i 6:1 w dwumeczu. Rywalem klubu z Badenii-Wirtembergii będzie Braga. Portugalczycy w Sewilli odrobili dwubramkową stratę i pokonali Betis 4:2 (5:3 w dwumeczu).

Drugą parę stworzą Aston Villa i Nottingham Forest. The Villans już po pierwszej połowie prowadzili 3:0 z Bologną, a na listę strzelców wpisali się Ollie Watkins, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Po zmianie stron do siatki trafił Ezri Konsa i zespół z Birmingham rozbił Rossoblu aż 4:0 (7:1 w dwumeczu). Z kolei podopieczni Vítora Pereiry wykorzystali grę w przewadze (czerwona kartka Jana Bednarka) i po golu Morgana Gibbsa-White’a pokonali Porto 1:0.

Liga Europy: rewanżowe mecze ćwierćfinałów

  • Celta Vigo – Freiburg 1:3 (1:6 w dwumeczu)
  • Aston Villa – Bologna 7:0 (7:1)
  • Real Betis – SC Braga 2:4 (1:1)
  • Nottingham Forest – FC Porto 1:0 (2:1)

Liga Europy: pary półfinałowe

  • Aston Villa (Matty Cash) – Freiburg
  • Braga – Nottingham Forest

