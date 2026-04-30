Liga Europy i Liga Konferencji. Wszystko wskazuje na jeden scenariusz

Liga Europy i Liga Konferencji pozostaną w Polsce na dotychczasowych antenach. Nieoficjalne informacje o zwycięzcy przetargu przekazał dziennikarz Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Walka była zacięta, finał zaskakuje. Kulisy przetargu na Ligę Europy i Ligę Konferencji

Liga Europy i Liga Konferencji najprawdopodobniej nadal będą transmitowane na stacjach grupy Polsat. Jak poinformował Kacper Sosnowski ze Sport.pl, to właśnie ten nadawca wygrał przetarg na prawa do rozgrywek na lata 2027-2031. Niemniej rywalizacja miała być wyjątkowo zacięta.

Według informacji źródła, walka o prawa transmisyjne „szła na noże”, co pokazuje, jak dużą wartość dla sportowych stacji stanowią europejskie puchary. Ostatecznie jednak wszystko wskazuje na to, że kibice w Polsce nie odczują większych zmian w dostępie do meczów tych rozgrywek.

To rozstrzygnięcie, w połączeniu z wcześniejszym przedłużeniem praw do Liga Mistrzów przez CANAL+, oznacza utrzymanie obecnego układu na rynku transmisji piłkarskich. Najważniejsze europejskie rozgrywki klubowe pozostaną więc w rękach dotychczasowych nadawców.

📺🆕‼️Według moich informacji przetarg na prawa do Ligi Europy i Ligi Konferencji na lata 2027-2031 wygrał Polsat❗️Walka szła na noże. To i wygrana Canal+ z LM oznacza, że będzie po staremu. Chyba dobre info, nie? — Kacper Sosnowski (@Kacpo24) April 30, 2026

Dla kibiców to przede wszystkim stabilność i kontynuacja znanej oferty. Zarówno pod względem dostępności spotkań, jak i jakości realizacji transmisji. Jeśli informacje potwierdzą się oficjalnie, można mówić o utrzymaniu status quo na polskim rynku praw sportowych na kolejne lata.

Tak naprawdę w tym roku do rozstrzygnięcia został już tylko przetarg na transmisje meczów PKO BP Ekstraklasy. Może do tego dojść w ostatnim kwartale 2026 roku. Wygląda na to, że rywalizacja o prawda do tych rozgrywek może być równie emocjonująca.