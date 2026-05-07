Poznaliśmy finalistów Ligi Europy! Wielkie odrabianie strat w rewanżach

23:00, 7. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

W czwartkowy wieczór odbyły się rewanżowe spotkania w półfinale Ligi Europy. Aston Villa oraz Freiburg odrobili straty i to oni zameldowali się w wielkim finale.

Philipp Lienhart
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Philipp Lienhart

Aston Villa i Freiburg z awansem do finału Ligi Europy!

Czwartkowy wieczór przyniósł wielkie emocje w Lidze Europy. Odbyły się bowiem rewanżowe spotkania półfinałowe. W uprzywilejowanej sytuacji przed drugimi meczami były zespoły Nottingham Forest oraz Sportingu Braga. Popularni The Reds wygrali w pierwszym meczu z Aston Villą 1:0. Portugalczycy natomiast przed tygodniem w dramatycznych okolicznościach pokonali Freiburg 2:1.

Zdecydowanie większa część piłkarskich fanów spoglądała na rewanż angielskich zespołów. Na Villa Park od pierwszych minut było niezwykle gorąco, ale z każdą kolejną minutą Aston Villa zaczęła dochodzić do głosu. Finalnie podopiecznym Unaia Emery’ego udało się odrobić straty. Najpierw do wyrównania doprowadził Ollie Watkins, później do siatki trafił Emiliano Buendia z rzutu karnego, a awans został przypieczętował dwoma golami John McGinn. Nottingham Forest tego dnia było kiepsko dysponowane i nikt nie ma wątpliwości, że o triumf w rozgrywkach powalczy lepszy zespół.

Aston Villa – Nottingham Forest 4:0 (4:1 w dwumeczu)

Watkins (38′), Buendia (55′), McGinn (78′, 80′)

Freiburg natomiast wyszedł do rewanżu niezwykle zmotowywany i od pierwszych minut mieli w głowach jedno – awans do finału Ligi Europy. Straty z pierwszego meczu zostały szybko odrobione za sprawą Lukasa Koblera, a jeszcze przed przerwą udało im się wyjść na prowadzenie w dwumeczu, a autorem gola był Johan Manzambi. W drugiej odsłonie niemiecki zespół podwyższył rezultat meczu i zasłużenie zameldował się w finale rozgrywek, choć w samej końcówce Sporting Braga strzeliła honorowego gola.

Freiburg – Sporting Braga 3:1 (4:3 w dwumeczu)

Kobler (19′, 72′), Manzambi (41′) – Victor (79′)

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości