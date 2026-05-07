Poznaliśmy finalistów Ligi Europy! Wielkie odrabianie strat w rewanżach

W czwartkowy wieczór odbyły się rewanżowe spotkania w półfinale Ligi Europy. Aston Villa oraz Freiburg odrobili straty i to oni zameldowali się w wielkim finale.

Czwartkowy wieczór przyniósł wielkie emocje w Lidze Europy. Odbyły się bowiem rewanżowe spotkania półfinałowe. W uprzywilejowanej sytuacji przed drugimi meczami były zespoły Nottingham Forest oraz Sportingu Braga. Popularni The Reds wygrali w pierwszym meczu z Aston Villą 1:0. Portugalczycy natomiast przed tygodniem w dramatycznych okolicznościach pokonali Freiburg 2:1.

Zdecydowanie większa część piłkarskich fanów spoglądała na rewanż angielskich zespołów. Na Villa Park od pierwszych minut było niezwykle gorąco, ale z każdą kolejną minutą Aston Villa zaczęła dochodzić do głosu. Finalnie podopiecznym Unaia Emery’ego udało się odrobić straty. Najpierw do wyrównania doprowadził Ollie Watkins, później do siatki trafił Emiliano Buendia z rzutu karnego, a awans został przypieczętował dwoma golami John McGinn. Nottingham Forest tego dnia było kiepsko dysponowane i nikt nie ma wątpliwości, że o triumf w rozgrywkach powalczy lepszy zespół.

Aston Villa – Nottingham Forest 4:0 (4:1 w dwumeczu)

Watkins (38′), Buendia (55′), McGinn (78′, 80′)

Freiburg natomiast wyszedł do rewanżu niezwykle zmotowywany i od pierwszych minut mieli w głowach jedno – awans do finału Ligi Europy. Straty z pierwszego meczu zostały szybko odrobione za sprawą Lukasa Koblera, a jeszcze przed przerwą udało im się wyjść na prowadzenie w dwumeczu, a autorem gola był Johan Manzambi. W drugiej odsłonie niemiecki zespół podwyższył rezultat meczu i zasłużenie zameldował się w finale rozgrywek, choć w samej końcówce Sporting Braga strzeliła honorowego gola.

Freiburg – Sporting Braga 3:1 (4:3 w dwumeczu)

Kobler (19′, 72′), Manzambi (41′) – Victor (79′)