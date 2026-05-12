To sędzia na finał Ligi Mistrzów. UEFA wybrała arbitrów na LE i LKE

11:31, 12. maja 2026
Michał Stompór

Przed nami decydujące spotkania w europejskich pucharach. UEFA poinformowała o obsadzie sędziowskiej najważniejszych meczów sezonu. Znamy między innymi arbitra, który poprowadzi finał Ligi Mistrzów.

Daniel Siebert
MAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Daniel Siebert

UEFA zdecydowała. On poprowadzi finał Ligi Mistrzów

Finał Ligi Mistrzów odbędzie się 30 maja 2026 roku na Puskás Aréna w Budapeszcie. Starcie Paris Saint-GermainArsenal zamknie zmagania w europejskich pucharach w sezonie 2025/26. Rozjemcą decydującego pojedynku w najbardziej elitarnych rozgrywkach Starego Kontynentu będzie Niemiec Daniel Siebert, który w tej edycji Champions League prowadził m.in. rewanżowe starcie Kanonierów z Atletico.

UEFA wybrała również sędziów finałów Ligi Europy, Ligi Konferencji i Ligi Mistrzów kobiet. Francuz François Letexier będzie odpowiedzialny za mecz na Beşiktaş Park w Stambule, gdzie zmierzą się SC Freiburg i Aston Villa. Włoch Maurizio Mariani rozpocznie rywalizację Crystal Palace z Rayo Vallecanona na Red Bull Arena w Lipsku. Natomiast Szwedka Tess Olofsson poprowadzi pojedynek FC Barcelona – OL Lyonnes na Ullevaal Stadion w Oslo.

Europejskie finały – obsada sędziowska:

  • Liga Europy (20.05): François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni,  Alejandro José Hernández Hernández, Jérôme Brisard (VAR)
  • Liga Mistrzów kobiet (23.05): Tess Olofsson, Almira Spahic, Monica Løkkeberg, Iuliana Demetrescu, Bram Van Driessche (VAR)
  • Liga Konferencji (27.05): Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni, Glenn Nyberg, Marco Di Bello (VAR)
  • Liga Mistrzów (30.05): Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn, Sandro Schärer, Bastian Dankert (VAR)

