To sędzia na finał Ligi Mistrzów. UEFA wybrała arbitrów na LE i LKE

Przed nami decydujące spotkania w europejskich pucharach. UEFA poinformowała o obsadzie sędziowskiej najważniejszych meczów sezonu. Znamy między innymi arbitra, który poprowadzi finał Ligi Mistrzów.

MAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Daniel Siebert

UEFA zdecydowała. On poprowadzi finał Ligi Mistrzów

Finał Ligi Mistrzów odbędzie się 30 maja 2026 roku na Puskás Aréna w Budapeszcie. Starcie Paris Saint-Germain – Arsenal zamknie zmagania w europejskich pucharach w sezonie 2025/26. Rozjemcą decydującego pojedynku w najbardziej elitarnych rozgrywkach Starego Kontynentu będzie Niemiec Daniel Siebert, który w tej edycji Champions League prowadził m.in. rewanżowe starcie Kanonierów z Atletico.

UEFA wybrała również sędziów finałów Ligi Europy, Ligi Konferencji i Ligi Mistrzów kobiet. Francuz François Letexier będzie odpowiedzialny za mecz na Beşiktaş Park w Stambule, gdzie zmierzą się SC Freiburg i Aston Villa. Włoch Maurizio Mariani rozpocznie rywalizację Crystal Palace z Rayo Vallecanona na Red Bull Arena w Lipsku. Natomiast Szwedka Tess Olofsson poprowadzi pojedynek FC Barcelona – OL Lyonnes na Ullevaal Stadion w Oslo.

Europejskie finały – obsada sędziowska: