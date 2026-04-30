Nottingham i Braga bliżej finału. Skromne triumfy w Lidze Europy

22:57, 30. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
W czwartkowy wieczór odbyły się dwa półfinałe spotkanie w rozgrywkach Ligi Europy. Sporting Braga rzutem na taśmę pokonała Freiburg (2:1), a Nottingam Forest okazało się lepsze od Aston Villi (1:0).

Matty Cash oraz Morgan Gibbs-White
W czwartkowy wieczór fani europejskiego futoblu mogli spoglądać na rozgrywki Ligi Europy. Tego dnia odbywały się bowiem dwa półfinałowe spotkania – Sporting Braga mierzył się z Freiburgiem, a Nottingham Forest podejmował Aston Villę. Przed pierwszym gwizdkiem trudno było wskazać jednoznacznych faworytów do gry w finale. Kibice zatem mogli być pewni sporej dawki emocji w obu starciach.

Zdecydowanie większa część fanów śledziła angielskie starcie. Nottingham Forest i Aston Villa podeszli do tego starcia z nożem w zębach. Finalnie lepiej z tego starcia wyszedł zespół z The Reds, który wygrał przed własną publicznością. Bohaterem rywalizacji został Chris Wood, autor zwycięskiego trafienia. Napastnik gospodarzy pokonał Emiliano Martineza z rzutu karnego. Matty Cash grał w tym meczu od deski do deski.

Nottingham Forest – Aston Villa 1:0

Wood (71′)

W meczu Sportingu Braga z Freiburgiem oglądaliśmy fantastyczny początek. Już w 8. minucie zespół z Portugalii wyszedł na prowadzenie za sprawą Demire Ege Tiknaza. Niemcy bardzo szybko odpowiedzieli, a na listę strzelców wpisał się Vincenzo Grifo. W kolejnych minutach działo się jednak zdecydowanie mniej, ale wszystko zmienił doliczony czas gry, kiedy drużyna Bragi przypieczętowała triumf.

Sporting Braga – Freiburg 2:1

Tiknaz (8′), Dorgeles (90+2′) – Grifo (16′)

