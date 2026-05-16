Real Madryt podjął decyzję ws. trenera. „Obejmie zespół na 99,9 procent”

Jose Mourinho na 99,9 procent obejmie zespół Realu Madryt od nowego sezonu. Wszystko w tej sprawie ma być już przesądzone, o czym donosi "Marca".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Jose Mourinho obejmie Real Madryt

Real Madryt ma do rozegrania jeszcze ostatnie mecze w tym słabym, absolutnie tragicznym dla kibiców sezonie. Wszyscy właściwie wyczekują już tylko ogłoszenia zakończenia współpracy z Alvaro Arbeloą oraz potwierdzenia nowego szkoleniowca Królewskich. Pomimo wielu nazwisk, które pojawiały się na liście życzeń Los Blancos, wybór padł na doświadczonego trenera.

Według informacji, które przekazała hiszpańska „Marca”, nowym trenerem Realu Madryt, na 99,9 procent, zostanie Jose Mourinho. Wszystko w tej sprawie ma być już przesądzone, a na oficjalne ogłoszenie Portugalczyka trzeba poczekać jeszcze kilka dni do zakończenia sezonu 2025/26. Wówczas wszystko stanie się jasne, a obie strony podpiszą umowę. The Special One już miał nawet otrzymać cele na najbliższą kampanię.

Dla Jose Mourinho będzie to powrót do Realu Madryt po kilkunastu latach przerwy. Portugalczyk prowadził już bowiem zespół w przeszłości, a dokładnie w latach latach 2010-2013. Tamta przygoda The Special One zakończyła się na 178 meczach. Wówczas z klubem sięgnął po mistrzostwo kraju oraz Puchar Króla. Łącznie średnia punktowa 63-letniego Portugalczyka dla Królewskich to 2,30 pkt./mecz. Obecnie jako trener Benfiki Lizbona notuje bardzo dobre wyniki. W 44 spotkaniach zanotował średnią 2,00 pkt./mecz.

Zobacz także: Liverpool zagiął parol na Duńczyka. Klauzula warta 85 milionów euro