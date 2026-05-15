Barcelona chce go zamiast Alvareza. Deco poleciał negocjować transfer

FC Barcelona porzuciła plany dot. ściągnięcia Juliana Alvareza. Teraz skupiają się na pozyskaniu Joao Pedro z Chelsea. Jak informuje Mundo Deportivo, w Londynie przebywa obecnie Deco. Dyrektor sportowy Blaugrany negocjuje z agentem napastnika.

Na zdjęciu: Deco

FC Barcelona będzie musiała kupić nowego napastnika. Odejście Roberta Lewandowskiego wydaje się już przesądzone. Do tej pory najpoważniejszym kandydatem był Julian Alvarez. Atletico Madryt stawia jednak zaporowe żądania finansowe, przez co transfer jest mało prawdopodobny. W Katalonii musieli przejść do planu awaryjnego i wytypowali nowego następcę reprezentanta Polski.

Od jakiegoś czasu w Hiszpanii jest głośno na temat zainteresowania Joao Pedro. Brazylijczyk to zawodnik Chelsea, gdzie gra dopiero od niespełna roku. 24-latek trafił na Stamford Bridge z Brighton za ponad 60 milionów euro.

Według Mundo Deportivo w Londynie przebywa obecnie agent piłkarza, który prowadzi rozmowy z klubem ws. przyszłości swojego klienta. Z tej sytuacji skorzystał Deco, czyli dyrektor sportowy Blaugrany. Wybrał się w podróż do Anglii, aby spotkać się z przedstawicielem napastnika. Jest to decydujący moment, ponieważ może otworzyć drzwi do transferu w letnim okienku.

Joao Pedro w tym sezonie błyszczy na boiskach Premier League. Na swoim koncie ma 34 mecze, w których zdobył 15 goli. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, strzelił 20 bramek w 48 spotkaniach. Jest wyceniany na 75 milionów euro. W listopadzie 2023 roku zadebiutował w reprezentacji Brazylii. Dla Canarinhos rozegrał 8 spotkań. Ma dużą szansę, żeby zagrać na Mistrzostwach Świata.