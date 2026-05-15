Federico Valverde zaczął być łączony z Paris Saint-Germain. Gwiazda Realu Madryt zdecydowała już w sprawie swojej przyszłości. Urugwajczyk nie ma zamiaru zmieniać klubu - donosi "AS".

Federico Valverde ma trudne tygodnie. Ostatnio jednak zrobiło się głośno o Urugwajczyku w kontekście transferu. Pomocnik zaczął być bowiem łączony z przeprowadzką do Paris Saint-Germain. Tymczasem najnowsze wieści w tej sprawie przekazuje „AS”. Otóż 27-latek nie ma zamiaru opuszczać Realu Madryt.

Temat transferu do Paris Saint-Germain zatem jest ucięty. Federico Valverde nie wyobraża sobie życia poza Estadio Santiago Bernabeu. Kontrakt reprezentanta Urugwaju obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Pomocnik jednak jest typem zawodnika, który może równie dobrze zakończyć karierę w zespole Królewskich.

W ostatnich tygodniach o Federico Valverde było głośno także z powodu konfliktu z Aurelienem Tchouamenim. Według medialnych doniesień, podczas jednego z treningów Realu Madryt doszło między nimi do ostrej sprzeczki, która miała zakończyć się bójką. Sprawa odbiła się szerokim echem w Hiszpanii, choć ostatecznie piłkarze mieli wyjaśnić sobie całe nieporozumienie.

Federico Valverde w trwającej kampanii rozegrał 48 spotkań w koszulce Realu Madryt. Reprezentant Urugwaju może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem aż dziewięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył 13 asyst.