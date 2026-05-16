Piłkarz Widzewa przesadził! Obsceniczny gest w stronę kibiców [WIDEO]

Widzew Łódź przegrał w piątkowy wieczór z Koroną Kielce. Po kluczowym meczu o utrzymanie nerwy puściły Sebastianowi Bergierowi, który "popisał się" wulgarnym gestem skierowanym do kibiców gospodarzy.

To może skończyć się zawieszeniem Sebastiana Bergiera

Widzew Łódź jest właściwie o krok od spadku z PKO Ekstraklasy. Nikt nie ma już wątpliwości, że ostatnia kolejka zdecyduje o degradacji ostatniego zespołu. Walkę tę najprawdopodobniej stoczą dwa zespoły: Lechia Gdańsk oraz właśnie drużyna z Serca Łodzi. Problem dla kibiców tych drugich w tym, że ekipa z Trójmiasta w ten weekend ma jeszcze swój mecz do rozegrania. To oznacza, że Widzew musi liczyć na korzystne wyniki w innych meczach.

Najprawdopodobniej będzie musiał także liczyć się z grą bez Sebastiana Bergiera w najbliższym meczu z Piastem Gliwice. To właśnie to starcie przed własną publicznością będzie kluczowe w walce o ligowy byt. Niemniej po meczu z Koroną Kielce gwiazdorowi Łodzian puściły nerwy. Na platformie X (dawniej Twitter), Piotr Koszecki opublikował filmik, na którym widać, jak Bergier wykonuje wulgarny, obsceniczny gest skierowany do kibiców Korony Kielce. Za takie zachowania PZPN potrafi zawiesić zawodnika na kilka spotkań, czego przykładem kilka lat temu był Jakub Rzeźniczak.

— Piotr Koszecki (@PiotrKoszecki) May 15, 2026

Sebastian Bergier w tym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze, w których zdobył 14 goli oraz zanotował trzy asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 2 miliony euro. 26-latek ma ważną umowę z klubem do końca czerwca 2029 roku.

