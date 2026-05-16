Van Dijk opuści Liverpool? Jest otwarty na zaskakujący transfer

Virgil van Dijk znalazł się na celowniku Galatasaray Stambuł. 34-letni stoper jest otwarty na przenosiny do Turcji - informuje tamtejszy dziennikarz, Arda Ozkurt.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Galatasaray Stambuł zabiega o Virgila van Dijka

Virgil van Dijk nie prezentuje się najlepiej w obecnym sezonie, podobnie jak cały Liverpool. Drużyna The Reds zawodzi, czego efektem jest wypadnięcie poza czołową czwórkę tabeli Premier League. Holenderski stoper, który najlepsze lata kariery chyba ma już za sobą, coraz poważniej zastanawia się nad swoją przyszłością. Tym bardziej że doświadczony defensor może liczyć na zainteresowanie ze strony zagranicznych klubów.

Jak poinformował w mediach społecznościowych turecki dziennikarz – Arda Ozkurt, chęć sprowadzenia rutynowanego obrońcy wykazuje między innymi Galatasaray Stambuł. Co więcej, sam zawodnik ma być niezwykle otwarty na taki kierunek przeprowadzki. Kapitan reprezentacji Holandii nie zamierza jednak podejmować żadnych kroków wbrew Liverpoolowi, z którym wciąż wiąże go kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku.

Van Dijk poczeka więc na decyzję włodarzy angielskiego klubu. Jeśli otrzyma zielone światło na odejście, bardzo chętnie przeniesie się do Turcji. Władze Galatasaray liczą, że słynny defensor dostanie zgodę na darmowy transfer, tak samo jak Mohamed Salah.

Mierzący 195 centymetrów stoper występuje w barwach ekipy Czerwonych od stycznia 2018 roku, gdy przeniósł się na Anfield Road za blisko 85 milionów euro z Southampton. Wcześniej reprezentował także Celtic Glasgow, FC Groningen oraz Willem II Tilburg. 90-krotny reprezentant Holandii w trwającym sezonie rozegrał 54 mecze, zdobył osiem bramek i zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 20 milionów euro.