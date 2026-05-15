FC Barcelona może latem stracić bramkarza. Diego Kochen jest niezadowolony z roli rezerwowego. Młody golkiper może udać się na wypożyczenie w poszukiwaniu minut na boisku - donosi "Catalunya Radio".

FC Barcelona ma spokój na pozycji bramkarza. Joan Garcia jest podstawowym golkiperem, a rolę tego drugiego odgrywa Wojciech Szczęsny. Trzecim wyborem Hansiego Flicka jest Diego Kochen, któremu nie podoba się ta rola. Z informacji przekazanych przez „Catalunya Radio” dowiadujemy się, że amerykański bramkarz chce opuścić zespół Dumy Katalonii.

Diego Kochen chciałby częściej pojawiać się na boisku, aby zbierać odpowiednie doświadczenie. Wspomniane źródło zaznacza, że młody Amerykanin liczy na wypożyczenie. Obecnie nie znamy stanowiska FC Barcelony. Nie znamy też zespołu, w którym mógłby wylądować golkiper. 20-latek bierze też możliwość definitywnego rozstania, ponieważ wie, że będzie mu ciężko wygryźć Joana Garcię.

Hansi Flick jasno podkreśla, że nie będzie dokonywał zmian w hierarchii FC Barcelony. Joan Garcia będzie przez lata jedynką, a Wojciech Szczęsny w przyszłym sezonie ma być jego zmiennikiem. Pozycja trzeciego bramkarza nie jest łatwą. Zwłaszcza dla perspektywicznego gracza, jakim jest Diego Kochen, który liczy na częstsze występy.

Młodzieżowy reprezentant USA praktycznie przez cały sezon był w szerokim składzie FC Barcelony. Golkiper jednak wciąż czeka na debiut w seniorskich barwach Dumy Katalonii.