Genoa CFC – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (17.05.2026)

Genoa CFC - AC Milan: typy i kursy na mecz 37. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (17 maja) o godzinie 12:00.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Genoa – Milan, typy bukmacherskie

W niedzielę odbędzie się 37. kolejka rozgrywek Serie A. Tego dnia w jednym z meczów obejrzymy w akcji AC Milan. Podopieczni Massimiliano Allegriego zagrają na wyjeździe z Genoą. Rossoneri wciąż pozostają w grze o awans do Ligi Mistrzów, dlatego końcówka sezonu ma dla nich ogromne znaczenie. Każda strata punktów może skomplikować sytuację mediolańczyków w tabeli, więc do spotkania z Genoą podejdą w pełni skoncentrowani. Gospodarze z pewnością nie oddadzą jednak punktów bez walki, co zapowiada interesujące i emocjonujące widowisko.

Ja uważam, że niedzielna rywalizacja zakończy się triumfem mediolańczyków. Mój typ: wygrana Milanu

Genoa – Milan, ostatnie wyniki

Genoa prezentuje całkiem dobrą formę. Gospodarze niedzielnego pojedynku odnieśli dwa zwycięstwa (2:1 z Sassuolo oraz 2:1 z Pisą), zaliczyli dwa remisy (0:0 z Atalantą Bergamo i 0:0 z Fiorentiną), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z Como).

AC Milan natomiast zalicza fatalną końcówkę sezonu. W pięciu ostatnich spotkaniach Rossoneri odnieśli jedno zwycięstwo (1:0 z Hellasem Verona), zaliczyli jeden remis (0:0 z Juventusem), a także ponieśli aż trzy porażki (0:3 z Udinese, 0:2 z Sassuolo oraz 2:3 z Atalantą Bergamo).

Genoa – Milan, historia

Historia rywalizacji Genoi z Milanem sięga wielu dekad i należy do jednych z bardziej rozpoznawalnych pojedynków we włoskiej piłce. W bezpośrednich starciach zdecydowanie lepszy bilans mają Rossoneri, którzy na przestrzeni lat częściej sięgali po zwycięstwa dzięki większej jakości i doświadczeniu. Genoa wielokrotnie udowadniała jednak, że na własnym stadionie potrafi postawić trudne warunki nawet najmocniejszym rywalom. Dzięki temu mecze tych drużyn często dostarczały kibicom sporo emocji oraz zaciętej walki o każdy punkt.

Genoa – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego spotkania jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Rossonerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.77. W przypadku zwycięstwa Genoi natomiast sięga nawet 4.50.

Genoa AC Milan 4.50 3.50 1.77 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 maja 2026 22:32

Genoa – Milan, kto wygra?

Genoa – Milan, przewidywane składy

Genoa CFC: Bijlow – Marcandalli, Ostigard, Vasquez – Ellertsson, Amorim, Frendrup, Sabelli – Ekhator, Vitinha – Colombo

AC Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlović – Athekeme, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi – Nkunku, Gimenez

Genoa – Milan, transmisja meczu

Spotkanie Genoa CFC – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

