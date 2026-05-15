PSG szykuje ponad 100 mln euro! Barcelona ma problem

PSG wkracza do gry o Juliana Alvareza i szykuje za jego transfer ponad 100 milionów euro. Gwiazdor Atletico Madryt jest też na radarach Barcelony. Luis Enrique naciska na jego zakup do stolicy Francji - informuje "Mundo DEportivo".

Alvarez celem PSG. Wyłoży wielką kasę?

Julian Alvarez ma przed sobą kluczowe lato, podczas którego może skusić się na zmianę otoczenia. Atletico Madryt wiąże z nim przyszłość i nie myśli o sprzedaży, ale najważniejsze w tym temacie będzie nastawienie gwiazdora. Jeszcze do niedawna wierzył, że może osiągnąć z tym zespołem wielki sukces, natomiast podopieczni Diego Simeone przegrali w finale Pucharu Króla oraz odpadli z Ligi Mistrzów po dwumeczu z Arsenalem. To sprawia, że Argentyńczyk może finalnie pożegnać się ze stolicą Hiszpanii.

Do tej pory Alvarez był głównie łączony z Barceloną. Problem w tym, że Atletico oczekuje za swojego napastnika minimum 100 milionów euro, a to kwota, z którą Duma Katalonii najprawdopodobniej nie zdoła się zmierzyć. Na celowniku ma go też Arsenal, a najnowszym uczestnikiem batalii o jego podpis jest Paris Saint-Germain.

Paryżanie zamierzają zdominować europejską piłkę na lata, dlatego nieustannie szukają wzmocnień. Luis Enrique ma być olbrzymim zwolennikiem transferu właśnie Alvareza. Obecnie w składzie PSG brakuje napastnika klasy światowej, dlatego na tę pozycję przesunięty został Ousmane Dembele. Choć w roli głównego snajpera spisuje się świetnie, Enrique chce mieć więcej opcji w ataku, stąd pomysł transferu Alvareza.

PSG wierzy, że pod kątem finansowym zdoła przebić każdą ofertę. „Mundo Deportivo” informuje, że gigant szykuje za Alvareza ofertę przekraczającą 100 milionów euro. Ma to przekonać Atletico do sprzedaży.