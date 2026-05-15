Arsenal zamierza pozyskać piłkarza Realu Madryt! Kosmiczne pieniądze na stole

16:17, 15. maja 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Caught Offside

Arsenal zamierza dokonać wielkiego transferu z Realu Madryt. Celem Kanonierów jest pozyskanie Ardy Gulera. Londyńczycy przygotowują ofertę w wysokości 90 milionów euro - przekazuje "Caught Offside".

Mikel Arteta
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arda Guler w Arsenalu?! Na stole 90 milionów euro

Arsenal już myśli o nadchodzącym letnim okienku transferowym. Od wielu tygodni wiemy, że Kanonierzy interesują się Ardą Gulerem. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie zawodnika Realu Madryt przekazuje serwis „Caught Offside”. Otóż liderzy Premier League są zdecydowani na pozyskanie Turka i przygotowują oficjalną ofertę.

Wspomniane źródło zaznacza, że Arsenal jest gotowy wyłożyć olbrzymie pieniądze na przyjście Ardy Gulera. Na stole Realu Madryt ma pojawić się oferta w wysokości 90 milionów euro. Tym samym pomocnik stałby się najdroższym piłkarzem w historii tureckiej piłki. Kluczowy głos jednak w tej sprawie będzie należał do Florentino Pereza i spółki.

Obecnie nie znamy stanowiska Realu Madryt w sprawie Ardy Gulera. Nie wiemy, czy Królewscy wiążą przyszłość z turecką gwiazdą. Warto zaznaczyć, że pomocnik odgrywa coraz ważniejszą rolę w zespole i rozwija się w niesamowitym tempie. Z drugiej strony Królewscy jednak potrzebują dodatkowych funduszy na letnią przebudowę. Czas pokaże, czy 21-latek finalnie wyląduje w Arsenalu.

Arda Guler w trwającej kampanii rozegrał 50 spotkań w koszulce Realu Madryt. Turecki pomocnik zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył aż 14 asyst.

