Lewandowski na kluczowym spotkaniu. Po nim wszystko się wyjaśni

08:24, 16. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Mundo Deportivo

Robert Lewandowski spotka się w sobotę z Hansim Flickiem na rozmowach ostatniej szansy. To po nich zapadnie decyzja ws. przyszłości Polaka, o czym donosi "Mundo Deportivo".

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski z rozmową ostatniej szansy na pozostanie w Barcelonie

Robert Lewandowski wraz z końcem sezonu pożegna się najprawdopodobniej z zespołem FC Barcelony. Od kilku dni wszystkie medialne informacje są zgodne, dla Polaka to już ostatnie dni w drużynie i wkrótce zdecyduje się na przenosiny do Arabii Saudyjskiej. Odrzucił już bowiem dwa pozostałe kierunku, a więc Chicago Fire oraz Juventus. O AC Milanie także nie ma już mowy. Napastnik wybierze tylko pomiędzy Al-Hilal oraz Al-Nassr.

W sobotę mają odbyć się jednak rozmowy ostatniej szansy na pozostanie Lewandowskiego w Barcelonie. Według informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo”, dzisiaj dojdzie do decydującej rozmowy pomiędzy kapitanatem reprezentacji Polski a Hansim Flickiem. Jeśli szkoleniowiec Dumy Katalonii potwierdzi, że napastnik nie będzie ważną postacią zespołu w przyszłym sezonie, Lewandowski zdecyduje się na odejście. Obecnie dziennikarze wyceniają szansę na transfer na 95 procent.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał w sumie 44 mecze, w których zdobył 18 goli oraz zanotował cztery asysty. Polak łącznie w barwach Dumy Katalonii wystąpił 191 razy i w tym czasie 119 razy wpisał się na listę strzelców. To czyni go jednym z najlepszych snajperów w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-latka na 8 milionów euro.

Zobacz także: Liverpool zagiął parol na Duńczyka. Klauzula warta 85 milionów euro