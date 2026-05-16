Lewandowski na kluczowym spotkaniu. Po nim wszystko się wyjaśni

Robert Lewandowski spotka się w sobotę z Hansim Flickiem na rozmowach ostatniej szansy. To po nich zapadnie decyzja ws. przyszłości Polaka, o czym donosi "Mundo Deportivo".

Robert Lewandowski z rozmową ostatniej szansy na pozostanie w Barcelonie

Robert Lewandowski wraz z końcem sezonu pożegna się najprawdopodobniej z zespołem FC Barcelony. Od kilku dni wszystkie medialne informacje są zgodne, dla Polaka to już ostatnie dni w drużynie i wkrótce zdecyduje się na przenosiny do Arabii Saudyjskiej. Odrzucił już bowiem dwa pozostałe kierunku, a więc Chicago Fire oraz Juventus. O AC Milanie także nie ma już mowy. Napastnik wybierze tylko pomiędzy Al-Hilal oraz Al-Nassr.

W sobotę mają odbyć się jednak rozmowy ostatniej szansy na pozostanie Lewandowskiego w Barcelonie. Według informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo”, dzisiaj dojdzie do decydującej rozmowy pomiędzy kapitanatem reprezentacji Polski a Hansim Flickiem. Jeśli szkoleniowiec Dumy Katalonii potwierdzi, że napastnik nie będzie ważną postacią zespołu w przyszłym sezonie, Lewandowski zdecyduje się na odejście. Obecnie dziennikarze wyceniają szansę na transfer na 95 procent.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał w sumie 44 mecze, w których zdobył 18 goli oraz zanotował cztery asysty. Polak łącznie w barwach Dumy Katalonii wystąpił 191 razy i w tym czasie 119 razy wpisał się na listę strzelców. To czyni go jednym z najlepszych snajperów w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-latka na 8 milionów euro.

