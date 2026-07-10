Real Madryt zgłosił się po finalistę Ligi Mistrzów. Jest do wzięcia za darmo

Real Madryt może zaskoczyć kibiców kolejnym wyborem nowego zawodnika. Jak donosi Sacha Tavolieri, pod uwagę brany jest darmowy transfer finalisty Ligi Mistrzów. Bez klubu pozostaje Marcelo Brozović.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Marcelo Brozović może trafić do Realu Madryt na jeden sezon

Real Madryt sfinalizował do tej pory cztery transfery, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Nowymi piłkarzami Los Blancos zostali tacy gracze jak Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Marc Cucurella oraz Denzel Dumfries. Na wszystkich zawodników wydali łącznie 70 milionów euro. Tylko dwie transakcje były gotówkowe, ponieważ dwóch pierwszych piłkarzy zostało ściągniętych za darmo.

Istnieje duża szansa, że Florentino Perez sfinalizuje jeszcze jeden darmowy transfer. Z informacji, jakie przedstawił Sacha Tavolieri wynika, że Real Madryt skontaktował się z otoczeniem Marcelo Brozovicia, który obecnie pozostaje bez klubu.

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Brozović ostatnie sezony spędził w Al-Nassr, gdzie występował w latach 2023-2026. Z saudyjskim gigantem pożegnał się po wygaśnięciu kontraktu i obecnie jest wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Real Madryt rozważa angaż piłkarza. Przedstawiciele hiszpańskiego giganta skontaktowali się z otoczeniem piłkarza, aby wybadać możliwość nawiązania współpracy. Fanem takiego rozwiązania jest Jose Mourinho, któremu podoba się profil chorwackiego pomocnika. Byłaby to jednak tylko roczna umowa z ewentualnym przedłużeniem.

Kibice najbardziej pamiętają Brozovicia z jego okresu gry w Interze Mediolan. W barwach Mediolańczyków występował przez siedem sezonów od 2016 do 2023 roku. Zdobył z nimi mistrzostwo Włoch oraz awansował do finału Ligi Mistrzów.