Oto sztab szkoleniowy Mourinho w Realu Madryt. Jest w nim mistrz Świata

Jose Mourinho skompletował sztab szkoleniowy w Realu Madryt. Pomagać będą mu stali współpracownicy, ale pojawiła się także nowa twarz. Portugalczyk sięgnął po mistrza świata z 2014 roku.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Sami Khedira asystentem Mourinho w sztabie Realu Madryt

Real Madryt w poprzednim sezonie miał dwóch trenerów, ale żaden z nich nie potrafił zapanować nad szatnią, a jednocześnie osiągać korzystnych wyników. Rozgrywki na ławce rozpoczął Xabi Alonso, który stracił pracę bezpośrednio po porażce z FC Barceloną w Superpucharze Hiszpanii. Jego następcą został Alvaro Arbeloa, który miał szanse zdobyć trzy trofea, a nie wygrał żadnego.

W efekcie Florentino Perez musiał wyciągnąć asa z rękawa. Tym okazał się Jose Mourinho, który po trzynastu latach wraca na Bernabeu, żeby dokończyć to, co zaczął ponad dekadę temu. El Chiringuito TV ujawniło, jak będzie wyglądał jego sztab szkoleniowy.

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Wybór współpracowników Jose Mourinho nie jest dużym zaskoczeniem. Postawił na sprawdzone nazwiska, które towarzyszą mu od lat jak np. Joao Tralho, Antonio Dias czy Nuno Santos. Zaskoczeniem jest wybór Samiego Khediry do sztabu szkoleniowego jako asystenta.

Były niemiecki piłkarz grał pod skrzydłami Mourinho w latach 2010-2013. To właśnie on sprowadził go do Realu Madryt. Pod wodzą The Special One rozegrał 126 meczów, w których strzelił 8 bramek i zaliczył 12 asyst. Był kluczowym piłkarzem Los Blancos.

Sztab szkoleniowy Jose Mourinho w Realu Madryt: