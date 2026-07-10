Real Madryt zmienia plany. Mourinho podjął ważną decyzję

Real Madryt ma już gotowy plan przygotowań do sezonu 2026/27. Jose Mourinho zdecydował, że zespół będzie trenował wyłącznie w Europie, rezygnując z letniego tournee po Stanach Zjednoczonych.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: José Mourinho

Real Madryt zostaje w Europie

Według dziennika „AS”, Real Madryt rozegra przed startem sezonu cztery mecze towarzyskie, choć niewykluczone, że do harmonogramu zostanie dopisane jeszcze jedno spotkanie za zamkniętymi drzwiami. Ostateczna decyzja będzie należała do Jose Mourinho, który oceni, czy drużyna potrzebuje dodatkowych minut przed inauguracją rozgrywek.

Przygotowania rozpoczną się 1 sierpnia od wyjazdu do Austrii. Następnie Królewscy wezmą udział w prestiżowym Trofeo Teresa Herrera, gdzie ich rywalem będzie beniaminek Deportivo. Pozostałe sparingi odbędą się w Hiszpanii oraz innych europejskich krajach.

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Zmianę planów ułatwiło przełożenie pierwszego ligowego meczu Realu. Zespół Mourinho rozpocznie sezon La Liga dopiero 23 sierpnia od wyjazdowego spotkania z Espanyolem, dzięki czemu sztab szkoleniowy zyskał więcej czasu na spokojne przygotowanie drużyny.

Jedną z najważniejszych decyzji było zrezygnowanie z letniego wyjazdu do USA. Mourinho uznał, że ograniczenie podróży pozwoli lepiej wykorzystać okres przygotowawczy, dlatego zespół będzie pracował głównie w ośrodku treningowym w Valdebebas. Rozważano również organizację krótkiego zgrupowania w północnej Europie, jednak ostatecznie klub postawił na pozostanie w Hiszpanii i treningi w dobrze znanych warunkach.