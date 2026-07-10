Mbappe mógł trafić do giganta! Znany trener ujawnił po latach

Kylian Mbappe, zanim trafił do Paris Saint-Germain miał szanse przejść do Premier League. W rozmowie z Magenta TV po latach Juergen Klopp ujawnił, że spotkał się z piłkarzem w prywatnym odrzutowcu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Liverpool rozmawiał z Mbappe! Klopp się wygadał

Kylian Mbappe prowadzi reprezentację Francji do drugiego tytułu mistrza świata. Na ten moment Les Bleus awansowali do półfinału, gdzie zmierzą się z Hiszpanią lub Belgią. Przeciwnika poznają w piątek wieczorem (10 lipca). Istnieje szansa, że w finale ponownie spotkają się z Argentyną. Cztery lata temu polegli w finale, przegrywając z Albicelestes w konkursie rzutów karnych.

Mbappe imponuje formą na mundialu, czego dowodem jest 8 bramek i 3 asysty w sześciu meczach. W ostatnim spotkaniu z Marokiem napastnik nie wykorzystał rzutu karnego, ale na listę strzelców wpisał się w drugiej połowie. Juergen Klopp dla Magenta TV opowiedział po końcowym gwizdku historię z udziałem reprezentanta Francji. Okazuje się, że w przeszłości rozmawiał z Liverpoolem o transferze.

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Było to jeszcze zanim przeniósł się do Paris Saint-Germain. Gdy był piłkarzem AS Monaco, wsiadł do prywatnego samolotu, wynajętego przez Liverpool. Spotkał się tam wraz ze swoją rodziną z Juergenem Kloppem. Finalnie nie przekonał się do gry na Anfield Road.

– To był najdroższy transfer, którego nigdy nie zrealizowaliśmy. Polecieliśmy z Blackpool do Nicei. Tam cała rodzina Mbappe weszła na pokład prywatnego samolotu z pięcioma pomieszczeniami. Naprawdę zaszaleliśmy. Potem lataliśmy w kółko, rozmawialiśmy z rodziną i jedliśmy świetne jedzenie. Nie mogliśmy dać się zobaczyć, więc krążyliśmy w powietrzu. To było fantastyczne. Ale na końcu i tak trafił do PSG – opowiadał Juergen Klopp w Magenta TV.

Od 2024 roku Mbappe jest związany z Realem Madryt. Na ten moment nie zdobył żadnego innego trofeum poza Superpucharem UEFA. Imponująco wyglądają jednak jego statystyki. W 103 meczach strzelił aż 86 bramek i zanotował 12 asyst.