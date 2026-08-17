Polak czeka na debiut w La Liga. „Wiążemy z nim duże nadzieje”

Bright Ede latem został piłkarzem Deportivo La Coruna. W nowym klubie wiążą z nim duże nadzieje. Xane Silveira w rozmowie z WP SportoweFakty przewiduje jednak, że na początku Polak będzie tylko rezerwowym.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Bright Ede

Bright Ede walczy o minuty w Deportivo La Coruna

Deportivo La Coruna ostatni raz w najwyższej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii rywalizowało w sezonie 2017/2018. Na osiem ostatnich sezonów aż cztery spędzili na poziomie 3. ligi. Poprzednia kampania okazała się jednak przełomowa, ponieważ wrócili do elity.

Latem ściągnęli siedmiu nowych zawodników, a wśród nich są tacy gracze jak Angelino czy Pierre-Emerick Aubameyang. Postawili także na utalentowanego polskiego stopera – Brighta Ede. Za nastolatka z Motoru Lublin zapłacili 6 milionów euro.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W okresie przygotowawczym Bright Ede rozegrał cztery z pięciu możliwych spotkań. Trzy razy wychodził w pierwszym składzie i udało mu się zdobyć bramkę w starciu z St. Pauli. Xane Silveira w rozmowie z WP SportoweFakty przyznał, że w Deportivo wiązane są z nim duże nadzieje. Natomiast z początku przewiduje, że będzie rezerwowym. Na dodatek La Coruna chce sprowadzić jeszcze jednego stopera.

– Myślę, że wszyscy wiążemy z Ede duże nadzieje jako ze środkowym obrońcą na przyszłość. Musimy zobaczyć go w akcji w bardziej wymagających warunkach, żeby właściwie ocenić jego poziom i to, co może dać drużynie. W okresie przygotowawczym pokazał już część swoich atutów fizycznych i technicznych, ale jego prawdziwy poziom poznamy dopiero po rozpoczęciu rozgrywek ligowych. […] Myślę, że Depor sprowadzi jeszcze jednego zawodnika na tę pozycję i Ede początkowo będzie pełnił rolę rezerwowego, ale musimy poczekać i zobaczyć, jak to się rozwinie – powiedział Xane Silveira w rozmowie z WP SportoweFakty.

Na ten moment wyżej w hierarchii od Ede jest trzech zawodników: Ximo, Noubi i Loureiro. Dziennikarz sugeruje, że jeśli Deportivo zagra systemem z trzema stoperami, szanse Polaka na grę rosną, ale z początku na pewno nie jako zawodnika pierwszego składu.

– Najpierw musimy zobaczyć, jakiego środkowego obrońcę sprowadzi klub. Myślę, że Ede będzie dostawał minuty, ale nie widzę go od początku w roli podstawowego zawodnika. […] Ma wszystkie atuty, by stać się ważnym zawodnikiem, ale na ten moment uważam, że Ximo, Noubi i Loureiro są przed nim w hierarchii – dodał dziennikarz z Hiszpanii.

Szansę na debiut może dostać już w poniedziałek (17 sierpnia). Deportivo zmierzy się przed własną publicznością z Elche.