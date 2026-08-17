Królewski: transferów już nie będzie. Jeden wyjątek

15:22, 17. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Jarosław Królewski [X]

Wisła Kraków po czterech kolejkach Ekstraklasy ma w dorobku sześć punktów. Po porażce z Górnikiem Zabrze kibice dostrzegają problem i domagają się transferu defensywnego pomocnika. Jarosław Królewski przekazał, że takich planów nie ma.

Jarosław Królewski
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła już nikogo tego lata nie sprowadzi?

Wisła Kraków w niedzielny wieczór przegrała na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 1-2. Może odczuwać niedosyt, bowiem przez około 30 minut grała z przewagą jednego zawodnika, a mimo tego nie zdołała już trafić do siatki. Wicemistrzowie Polski pokazali, że nawet mimo problemów są w stanie wywalczyć korzystny rezultat.

Po czterech kolejkach Biała Gwiazda ma w dorobku sześć punktów. To niezły wynik, choć kibice obawiają się meczów z drużynami z wysokiej półki. Dostrzegają też poważny problem, jakim jest brak odpowiedniego balansu w środku pola. O transferze defensywnego pomocnika mówi się w zasadzie od początku letniego okienka – takowy wciąż nie został zrealizowany, choć w pewnym momencie bliski przenosin do Wisły był Jocelyn Janneh.

Jak podchodzą do tego tematu w klubie? Jarosław Królewski sugeruje wręcz, że kolejnych transferów w tym okienku już nie będzie. Może się to natomiast zmienić, jeśli będzie szansa sprowadzić kogoś, kto wyraźnie podniesie poziom gry drużyny.

„Nie będzie już żadnych transferów – chyba że trafi się coś co zdecydowanie jest w stanie podnieść poziom rywalizacji i będziemy pewni że ten transfer zdecydowanie pomoże a nie popsuje funkcjonowanie naszej grupy zawodników. W dzisiejszym świecie wydanie nawet 1 mln euro nie gwarantuje absolutnie nic.” – napisał właściciel Wisły Kraków na portalu X.

Królewski w przeszłości już wielokrotnie pisał coś, co nie miało odzwierciedlenia w rzeczywistości. Z informacji „Gazety Krakowskiej” wynika, że Wisła wciąż poszukuje nowego pomocnika i ma na liście życzeń kilku kandydatów.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości