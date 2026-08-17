Wiadomo, co przesądziło o transferze Rodriego do Barcelony

Barcelona jest coraz bliżej oficjalnego ogłoszenia transferu Rodriego z Manchesteru City. Alex Pintanel ujawnił, co przesądziło o odrzuceniu przez Hiszpana Realu Madryt i wyborze Dumy Katalonii.

Action Plus Sports / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Flick ma dla Rodriego szczególne zadanie

Barcelona osiągnęła porozumienie z Manchesterem City po około dziesięciu dniach negocjacji. Cały pakiet transferowy może wynieść 76,5 miliona euro. Angielski klub ostatecznie zgodził się na odejście 30-letniego pomocnika.

Hansi Flick osobiście zaangażował się w przekonanie Rodriego. Niemiecki szkoleniowiec przedstawił mu konkretną wizję. Hiszpan ma odgrywać ważną rolę nie tylko dzięki swoim umiejętnościom. Trener liczy również na jego doświadczenie oraz cechy przywódcze.

Takie zadanie nabiera znaczenia po letnich zmianach w Barcelonie. Z klubem rozstali się Robert Lewandowski, Marc Andre ter Stegen oraz Ronald Araujo. W szatni zabrakło więc kilku doświadczonych postaci. Rodri ma pomóc wypełnić powstałą lukę i stać się punktem odniesienia dla młodszych zawodników.

Pomocnik ma za sobą lata rywalizacji na najwyższym poziomie. W Barcelonie trafi do zespołu opartego między innymi na Pedrim, Gavim, Pau Cubarsim, Lamine Yamalu oraz Marcu Bernalu. Flick uważa, że właśnie przy tak młodej grupie obecność doświadczonego lidera może mieć szczególną wartość.

Transfer wiąże się jednak również z pewnym ryzykiem. Rodri w ostatnich dwóch sezonach zmagał się z poważną kontuzją kolana oraz mniejszymi problemami zdrowotnymi. Udany mundial pokazał jednak, że ponownie może prezentować wysoki poziom.