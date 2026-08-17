Mecz Mai Chwalińskiej dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Chwalińska? (17.08.2026)

Maja Chwalińska przełamała serię porażek i wróciła na dobre tory. W 1/16 finału WTA Cincinnati zmierzy się z Dianą Sznajder. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Chwalińskiej w TV oraz online.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Maja Chwalińska

Kiedy gra Chwalińska?

Najbliższy mecz Mai Chwalińskiej odbędzie się w poniedziałek, 17 sierpnia 2026 roku. Polska tenisistka zmierzy się z Dianą Sznajder w 1/16 finału turnieju WTA Cincinnati. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:30.

Chwalińska zajmuje obecnie 23. miejsce w rankingu WTA, a wpływa na to przede wszystkim wspaniała postawa podczas ostatniego French Open. Jej rywalka plasuje się natomiast na 14. pozycji. Spotkanie będzie więc pojedynkiem dwóch wysoko sklasyfikowanych zawodniczek. Według bukmacherów polska tenisistka jest skazywana na porażkę.

Ostatni mecz Chwalińskiej z Cristiną Bucsą był przełamaniem dla Polki, która nie była w stanie wygrać od trzech spotkań. Szybko odpadała z Wimbledonu, a także turnieju w Toronto. Dla porównania Sznajder w tym samym turnieju doszła aż do ćwierćfinału, gdzie lepsza była Iga Świątek. W poprzedniej rundzie w Cincinnati wygrała z Niemką, Tatjaną Marią.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Transmisja za darmo meczu Mai Chwalińskiej będzie dostępna u bukmachera w usłudze STS TV. Wystarczy założyć konto w STS z kodem GOAL. Warunkiem odblokowania transmisji jest również postawienie pierwszego dowolnego zakładu za min. 2 zł.

Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja w TV

Mecz Sznajder – Chwalińska będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Początek transmisji o godzinie 18:30.

Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja online

Spotkanie Diany Sznajder z Mają Chwalińską będzie można oglądać przez internet. Transmisja zostanie udostępniona w usłudze Canal+ online po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Mai Chwalińskiej? Transmisja meczu Diana Sznajder – Maja Chwalińska będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2 oraz w internecie w usłudze Canal+ online i za darmo w STS TV. O której godzinie gra Maja Chwalińska? Mecz Diana Sznajder – Maja Chwalińska rozpocznie się w poniedziałek, 17 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie