Barcelona dopina transfer Rodriego. Jest porozumienie, tyle zapłaci

Barcelona jest o krok od sfinalizowania wielkiego transferu Rodriego z Manchesteru City. Fabrizio Romano informuje, że Hiszpan dostał zgodę na podróż do Katalonii i ma przejść testy medyczne.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri o krok od podpisania kontraktu

Barcelona wchodzi w ostatnią fazę operacji związanej ze sprowadzeniem Rodriego. Pomocnik otrzymał zgodę Manchesteru City na wylot do Katalonii. Klub przygotował już testy medyczne dla reprezentanta Hiszpanii. Po ich zaliczeniu zawodnik ma podpisać czteroletnią umowę, która będzie obowiązywała do 2030 roku.

Porozumienie między klubami zostało wypracowane po przyspieszeniu negocjacji w ostatnich dniach. Rodri miał uzgodnić warunki kontraktu z Barceloną już dwa tygodnie wcześniej. Do rozwiązania pozostawały kwestie finansowe pomiędzy Dumą Katalonii a Manchesterem City.

Według Fabrizio Romano podstawowa kwota transferu wyniesie 60 milionów euro. Do tego dojdzie sześć milionów w łatwych do osiągnięcia bonusach oraz kolejne 10 milionów uzależnione od trudniejszych warunków. David Ornstein podaje natomiast, że cała operacja może osiągnąć wartość 76,5 miliona euro. Manchester City może realnie otrzymać przynajmniej 71,5 miliona.

Barcelona chce szybko zamknąć wszystkie formalności. Jeśli nie pojawią się opóźnienia, prezentacja Rodriego może odbyć się już w środę przy okazji meczu o Trofeum Joana Gampera z Al Ahly. Pomocnik miałby wtedy kilka dni na przygotowania przed ligowym spotkaniem z Elche zaplanowanym na 23 sierpnia.

Rodri zostałby czwartym dużym transferem Barcelony tego lata. Wcześniej klub sprowadził Anthony’ego Gordona, Karima Adeyemiego oraz Jessego Bisiwu. W najbliższych dniach do zespołu ma również dołączyć Joao Cancelo.