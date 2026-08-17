Grabara wyceniony przez Wolfsburg. Szokujące żądania

15:27, 17. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

Kamil Grabara i jego VfL Wolfsburg spadli z Bundesligi. Przyszłość polskiego bramkarza jest przesądzona. Ma zmienić klub. Roman Kołtoń na kanale Meczyki.pl przekazał, że Wilki wyceniły go na 20 milionów euro.

Kamil Grabara
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Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Wolfsburg chce 20 mln euro za Grabarę

VfL Wolfsburg w poprzednim sezonie spadł z Bundesligi, co było ogromną sensacją w Niemczech. W efekcie klub przeszedł duże zmiany, jeśli chodzi o kadrę pierwszego zespołu. Z drużyną pożegnało się wielu kluczowych zawodników. Cały czas ważny kontrakt ma Kamil Grabara, który wciąż nie zmienił pracodawcy. Jego przyszłość jest jednak przesądzona, a transfer to kwestia czasu.

Grabara odejdzie na pewno, ale problem stanowią żądania finansowe niemieckiego klubu. Wolfsburg chce odzyskać kwotę, jaką w niego zainwestowali. Z tego powodu odrzucona została propozycja Club Brugge, który oferował 10 milionów euro.

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Na kanale Meczyki.pl nieco więcej informacji ujawnił Roman Kołtoń. Powołując się na niemieckich dziennikarzy, poinformował, że Wolfsburg oczekuje aż 20 milionów euro za Grabarę. Z powodu braku chętnych cena pod koniec okienka może mocno spaść.

Club Brugge miało dawać za niego 10 mln euro, ale Wolfsburg powiedział „nie”. Zapłacili za niego 13,5 mln euro i według niemieckich dziennikarzy ceną wywoławczą było 20 mln euro – zaczął Roman Kołtoń na kanale Meczyki.pl.

Nikt się jednak nie zgłosił, by tyle zapłacić i pewnie trochę z tego zejdą – dodał dziennikarz.

Grabara spędził w Wolfsburgu dwa lata, przechodząc do klubu w 2024 roku. Łącznie rozegrał 69 meczów.

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