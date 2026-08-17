Real ma ból głowy na tej pozycji. Mourinho złożył ważną obietnicę

fot. Dpa picture Alliance / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Carreras rzuca wyzwanie Cucurelli

Real Madryt znacząco zwiększył konkurencję na lewej stronie defensywy. Marc Cucurella trafił do zespołu z Chelsea i jest przewidywany jako pierwszy wybór Jose Mourinho. Portugalczyk osobiście zabiegał o jego transfer. Zadzwonił również do zawodnika i przedstawił mu swoją wizję jego roli w drużynie.

Alvaro Carreras nie zamierza jednak szukać nowego klubu ani godzić się z rolą rezerwowego. Hiszpan chce pozostać w Madrycie i walczyć o miejsce w podstawowym składzie. Według dziennika MARCA otrzymał w tej sprawie istotne zapewnienie od Mourinho. Trener obiecał mu równe szanse w rywalizacji z Cucurellą.

Carreras wrócił do Realu Madryt poprzedniego lata i początkowo był głównym kandydatem do gry na lewej obronie. Nie zdołał jednak na stałe zdominować tej pozycji. To właśnie brak niepodważalnego numeru jeden na tej pozycji był jednym z powodów, dla których Królewscy postanowili sprowadzić kolejnego zawodnika.

Pierwszy sygnał przed ligową rywalizacją pojawił się podczas spotkania z Schalke. Carreras rozpoczął ten mecz w podstawowym składzie. Nowy nabytek niedawno wrócił jednak do treningów i nie zdążył jeszcze w pełni zintegrować się z drużyną.

Cucurella rozpoczyna walkę o miejsce z mocnej pozycji. Mourinho bardzo wysoko ocenia 28-latka, który niedawno został mistrzem świata. Carreras wie natomiast, że musi podnieść swój poziom. Zamiast ustępować nowemu konkurentowi, zamierza przekonać trenera na boisku.