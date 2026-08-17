Gyokeres zamiast Alvareza. Barcelona znów zaskakuje

11:52, 17. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Barcelona może skierować uwagę na Viktora Gyokeresa po komplikacjach wokół Juliana Alvareza. Fabrizio Romano przekazał jednak, że Katalończycy nie rozpoczęli jeszcze rozmów z Arsenalem.

Viktor Gyokeres
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fot. PA Images Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Gyokeres może stać się kolejnym celem Barcelony

Barcelona wykonała w ostatnich godzinach istotne ruchy na rynku transferowym. Klub osiągnął porozumienie z Manchesterem City w sprawie Rodriego. Blisko powrotu jest także Joao Cancelo, który uzgodnił warunki rozwiązania kontraktu z Al Hilal. Następnym zadaniem działaczy ma być sprowadzenie środkowego napastnika.

Viktor Gyokeres pojawił się w gronie potencjalnych kandydatów do wzmocnienia ofensywy. Według Fabrizio Romano na razie nie doszło jednak do żadnego kontaktu między Barceloną i Arsenalem. Londyński klub nie otrzymał telefonu ani konkretnego zapytania w sprawie reprezentanta Szwecji. Deco nie rozpoczął też negocjacji dotyczących warunków ewentualnego transferu.

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Katalończycy potrzebują nowego rozwiązania na pozycji numer dziewięć po odejściu Roberta Lewandowskiego oraz Ferrana Torresa. W środku ataku mogą występować Lamine Yamal, Anthony Gordon oraz Karim Adeyemi. Priorytetem pozostaje Julian Alvarez, lecz Atletico Madryt nie chce podejmować negocjacji w sprawie jego sprzedaży.

Gyokeres może więc zyskać na znaczeniu w ostatnich tygodniach okna. Szwed ma za sobą pierwszy sezon w Arsenalu, który nie spełnił wszystkich oczekiwań. Przed rozpoczęciem nowych rozgrywek znajduje się również za Kaiem Havertzem w planach Mikela Artety.