Magdalena Fręch zmierzy się z Eleną Rybakiną w 1/16 finału WTA Cincinnati. Stawką spotkania będzie awans do kolejnej rundy. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w TV oraz online. Początek w poniedziałek, 17 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:30.

Oleksandr Prykhodko/Alamy Na zdjęciu: Magdalena Fręch

Kiedy gra Fręch?

Najbliższy mecz Magdaleny Fręch odbędzie się w poniedziałek, 17 sierpnia 2026 roku. Polska tenisistka zmierzy się z Eleną Rybakiną w 1/16 finału turnieju WTA Cincinnati. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:30.

Fręch zajmuje obecnie 41. miejsce w rankingu WTA. Jej rywalka jest natomiast drugą rakietą świata. Polkę czeka więc bardzo trudne zadanie. Tym bardziej że nie wygrała jeszcze ani jednego bezpośredniego spotkania z tenisistką z Kazachstanu.

W poprzednich rundach Fręch pokonała Antonię Ruzić (2:0) oraz wyżej rozstawioną Jelenę Ostapenko (2:0). Rybakina również wygrała swoje spotkanie bez straty seta z Taylor Townsend, lecz rozpoczeła zmagania rundę później niż Polka.

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Mecz Fręch dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Transmisja za darmo meczu Magdaleny Fręch będzie dostępna w usłudze STS TV. Załóż konto w STS z kodem GOAL, a następnie postaw dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł, dzięki temu odblokujesz dostęp do transmisji na żywo.

Mecz Fręch dzisiaj: transmisja w TV

Mecz Fręch – Rybakina będzie można oglądać w telewizji. Turniej WTA Cincinnati w całości jest transmitowany na sportowych antenach Polsatu. Poniedziałkowe spotkanie będzie transmitowane na kanale Canal+ Sport 2.

Mecz Fręch dzisiaj: transmisja online

Spotkanie Magdaleny Fręch z Eleną Rybakiną będzie można oglądać również przez internet. Transmisja online zostanie udostępniona w usłudze Canal+ online.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Magdaleny Fręch? Transmisja meczu Magdalena Fręch – Elena Rybakina będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2 oraz w internecie na platformie Canal+ online i za darmo w usłudze STS TV. O której godzinie gra Magdalena Fręch? Mecz Magdalena Fręch – Elena Rybakina rozpocznie się w poniedziałek, 17 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:30.

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