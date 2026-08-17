Mecz Igi Świątek dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Świątek? (17.08.2026)

Iga Świątek kontynuuje rywalizację w turnieju WTA Cincinnati. W 1/16 finału Polka zmierzy się z Marią Sakkari. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Świątek w TV oraz online.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Kiedy gra Świątek?

Najbliższy mecz Igi Świątek odbędzie się w poniedziałek, 17 sierpnia 2026 roku. Polka zmierzy się z Marią Sakkari w 1/16 finału turnieju WTA Cincinnati. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:00.

Świątek jest obecnie piątą rakietą świata. Jej przeciwniczka zajmuje 32. miejsce w rankingu WTA. Polka będzie więc wyżej sklasyfikowaną zawodniczką, ale pojedynek z doświadczoną Greczynką zapowiada się interesująco.

W poprzedniej rundzie Polka pokonała Emilianę Arango (2:0). Z kolei Sakkari w trzech setach wygrała z Kamillą Rachimovą (2:1).

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Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Transmisja za darmo meczu Igi Świątek będzie dostępna w usłudze STS TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja w TV

Turniej WTA Cincinnati jest transmitowany w telewizji przez Canal+ Sport 2. To właśnie na tym kanale będzie można obejrzeć na żywo mecz Iga Świątek – Maria Sakkari.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja online

Spotkanie Igi Świątek z Marią Sakkari będzie można oglądać także przez internet. Transmisja online zostanie udostępniona w usłudze Canal+ online.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Igi Świątek? Transmisja meczu Iga Świątek – Maria Sakkari będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2 oraz w internecie w usłudze Canal+ online i za darmo w STS TV. O której godzinie gra Iga Świątek? Mecz Iga Świątek – Maria Sakkari rozpocznie się w poniedziałek, 17 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:00.

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