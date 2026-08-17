Asencio przymierzany do angielskiej potęgi. To byłyby hitowe przenosiny

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raul Asencio

Liverpool zagiął parol na Raula Asencio

Raul Asencio może odejść z Realu Madryt podczas letniego okienka transferowego. Stołeczny klub wystawił środkowego obrońcę na sprzedaż i czeka na konkretne oferty. Trener zespołu Królewskich – Jose Mourinho – ma bowiem preferować innych stoperów, dlatego nie wiąże już większych planów z hiszpańskim defensorem. Niewykluczone zatem, że 23-latek wkrótce rozpocznie nowy etap swojej kariery.

Jak donosi serwis „DefensaCentral.com”, Asencio może zaliczyć bardzo miękkie lądowanie, ponieważ wzbudził on zainteresowanie europejskiego potentata. Mowa o Liverpoolu, który poszukuje wzmocnień defensywy i miał zwrócić uwagę na sytuację młodego Hiszpana. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy angielski klub zdecyduje się na przedstawienie oficjalnej oferty za zawodnika Realu Madryt.

Raul Asencio, którego wcześniej łączono także z innymi ekipami z Anglii, Włoch, Arabii Saudyjskiej oraz Turcji, rozegrał w poprzednim sezonie 34 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę.

Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku. Mierzący 184 centymetry stoper trafił do słynnej akademii La Fabrica w 2017 roku, wcześniej rozwijając się w młodzieżowych zespołach UD Las Palmas. Jego wartość rynkowa wynosi 20 milionów euro.