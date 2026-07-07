Motor Lublin sprzedał swoją gwiazdę. Wielki transfer stał się faktem

Motor Lublin potwierdził, że Bright Ede przenosi się do Deportivo La Coruña. Beniaminek La Liga pozyskał środkowego obrońcę za 6 mln euro plus bonusy.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Antonio Hidalgo

Bright Ede dołączył do Deportivo La Coruna

Motor Lublin przechodzi sporą rewolucję przed startem nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Nowym szkoleniowcem został Mariusz Misiura, a do drużyny dołączyli już Bartosz Bereszyński, Mateusz Łęgowski oraz Mihai Popa. We wtorek klub potwierdził jednak także ważne odejście. Szeregi Motoru opuścił jeden z najbardziej utalentowanych zawodników.

Bright Ede przenosi się do Deportivo La Coruna. 19-letni środkowy obrońca został wykupiony przez beniaminka La Liga za 6 milionów euro, a dodatkowy milion może jeszcze trafić na konto Motoru w ramach zapisanych w umowie bonusów. Młody defensor podpisał z hiszpańskim klubem kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2031 roku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Polak od dłuższego czasu znajdował się na radarach zagranicznych klubów, a wcześniej był łączony między innymi z zespołami z Premier League. Ostatecznie zdecydował się na przeprowadzkę do Hiszpanii.

Ede trafił do Motoru w styczniu 2025 roku i szybko stał się ważną postacią zespołu. W barwach lubelskiej drużyny rozegrał łącznie 17 spotkań na poziomie Ekstraklasy, w których zdobył jedną bramkę. Obecnie jest także reprezentantem Polski do lat 19.

Deportivo La Coruna wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii po latach przerwy. Przed nowym sezonem wzmacnia skład, aby skutecznie rywalizować z najlepszymi zespołami La Liga.

W przeszłości barwy tego klubu reprezentowało już dwóch Polaków – Przemysław Tytoń, który występował w latach 2016-2018, oraz Cezary Wilk (2013-2015). Hiszpański zespół zainauguruje ligowe zmagania domowym spotkaniem z Elche.