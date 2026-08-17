Real Madryt zarzucił sieć na reprezentanta Holandii. To wielki talent

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Kees Smit na radarze Realu Madryt

Real Madryt podczas obecnego letniego okienka transferowego dąży do sprowadzenia nowego pomocnika. Bliski przenosin na Santiago Bernabeu był Rodri, ale doświadczony Hiszpan ostatecznie wybrał Barcelonę. Tym samym stołeczny gigant musi szukać innych alternatyw i niewykluczone, że postawi na znacznie młodszego piłkarza. Jednym z rozważanych zawodników jest zdolny Holender.

Jak dowiedział się Mario Cortegana z portalu „The Athletic”, kandydatem do przeprowadzki do drużyny Królewskich jest bowiem Kees Smit. 20-letni pomocnik na co dzień występuje w Alkmaarze, gdzie pokazuje się z bardzo dobrej strony. Świetna postawa jednokrotnego reprezentanta Holandii nie umknęła uwadze Realu Madryt, który musiałby wyłożyć na stół około 60 milionów euro.

Smit wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym, a chrapkę na jego sprowadzenie mają również Liverpool, Borussia Dortmund czy Atletico Madryt. Wychowanek AZ Alkmaar ma na koncie 47 występów w Eredivisie, w których zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst. Kontrakt zdolnego pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Mierzący 185 centymetrów zawodnik uchodzi za jeden z największych talentów w Holandii.