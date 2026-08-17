Zubimendi łączony z powrotem do Hiszpanii. Chce go absolutny potentat

Martin Zubimendi znalazł się na celowniku Realu Madryt - podaje serwis TEAMtalk. 27-letni hiszpański pomocnik może więc zaliczyć powrót do La Ligi.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Martin Zubimendi

Real Madryt rozważa transfer Martina Zubimendiego

Real Madryt podczas obecnego letniego okienka transferowego poszukuje wzmocnienia drugiej linii. Jednym z głównych celów był Rodri, jednak doświadczony piłkarz ostatecznie zdecydował się na przeprowadzkę do Barcelony. Wicemistrzowie Hiszpanii muszą więc rozejrzeć się za innymi rozwiązaniami. Niewykluczone, że na Santiago Bernabeu postawią na zawodnika doskonale znającego realia hiszpańskiego futbolu.

Jak dowiedział się serwis „TEAMtalk”, Real Madryt wziął na swój celownik Martina Zubimendiego. Choć w ostatnim czasie pojawiały się informacje, że 27-letni pomocnik nie znajduje się w planach Królewskich, wiele wskazuje na to, iż nastąpił zwrot akcji. Włodarze piętnastokrotnych triumfatorów Ligi Mistrzów rozważają transfer reprezentanta Hiszpanii i przeprowadzili już wstępne rozmowy z Arsenalem.

Zubimendi przywdziewa koszulkę drużyny Kanonierów od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Emirates Stadium za 70 milionów euro z Realu Sociedad. Mierzący 181 centymetrów Hiszpan w poprzednim sezonie rozegrał 57 meczów, zdobył sześć bramek oraz zanotował trzy asysty, przy czym nie zawsze wybiegał w podstawowym składzie. Serwis „Transfermarkt” wycenia piłkarza Arsenalu na 75 milionów euro.