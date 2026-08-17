Sergio Busquets w nowej roli w Barcelonie. Wielki powrót stał się faktem

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Sergio Busquets

FC Barcelona ogłosiła powrót Sergio Busquetsa

FC Barcelona oficjalnie potwierdziła powrót jednej z największych legend klubu. Sergio Busquets dołączył do sztabu szkoleniowego Barcy Atletic, gdzie będzie pełnił funkcję asystenta trenera Juliano Bellettiego.

Busquets rozpoczął pracę z drużyną rezerw w poniedziałek. Były pomocnik ma przede wszystkim dzielić się swoim ogromnym doświadczeniem oraz wiedzą piłkarską z młodymi zawodnikami. Jednocześnie będzie kontynuował kurs trenerski i pracował nad uzyskaniem odpowiednich uprawnień.

Dla Busquetsa jest to powrót do miejsca, w którym rozpoczęła się jego wielka piłkarska kariera. Hiszpan jest wychowankiem La Masii i w 2008 roku został włączony do pierwszego zespołu przez Pepa Guardiolę. Bardzo szybko stał się jednym z najważniejszych zawodników drużyny. 38-latek w barwach Dumy Katalonii uzbierał w sumie 722 występy. Do swojego dorobku dołożył 18 trafień i 46 asyst.

W 2023 roku zakończył swoją przygodę z Barceloną. Po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii pod wodzą Xaviego zdecydował się na przenosiny do Interu Miami. W Stanach Zjednoczonych ponownie spotkał się z Lionelem Messim, z którym wcześniej przez wiele sezonów występował w barwach katalońskiego klubu. Busquets spędził w Miami dwa lata, a w grudniu 2025 roku zdecydował się zakończyć piłkarską karierę.